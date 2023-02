Mangiare la carbonara fa bene? Una curiosità sul piatto tanto amato dai romani e non solo

La Carbonara è uno dei piatti più amati dai romani e non solo che mette di buon umore chiunque lo mangi ma fa bene alla salute?

La carbonara è uno dei piatti tipici della cucina romana che mette d’accordo tutti, grandi e piccini, romani e non solo. E’ il primo gustoso e goloso che solo al parlarne fa venire l’acquolina in bocca. Guanciale, uovo, pasta e pecorino sono gli ingredienti che servono a renderlo speciale. Ma cosa sappiamo su questa prelibatezza? Ecco alcune curiosità.

Carbonara, curiosità sul piatto tipico della cucina romana

Chi ha detto che mangiare la carbonara fa ingrassare? Sfatiamo un mito! Gustarsi un buon piatto di pasta come la carbonara è possibile se fatto nel modo giusto, vale a dire nelle qualità idonee e all’interno di un piano alimentare specializzato. infatti, il primo di cui la maggior parte delle persone impazzisce ha proprio tutto: carboidrati, proteine e grassi.

I celiaci, chi ha un’intolleranza al glutine, chi ha disfunzioni tiroidee e chi soffre di gonfiore o costipazione intestinale possono mangiare un bel piatto di carbonara ma quali sono i consigli suggeriti dagli esperti?

Innanzitutto prediligere il guanciale alla pancetta e quindi non aggiungere olio così da non eccedere con il quantitativo di grassi; sarebbe meglio, poi, usare uova biologiche che stimolano il fegato e sono ricche di vitamina K2 utile per tenere le arterie pulite. Infine, gli intolleranti al lattosio potranno utilizzare un pecorino stagionato 30 o 40 mesi cosicché il lattosio è quasi nullo.

Per fare scendere l’indice glicemico della pasta, dopo averla scolata al dente, si consiglia di farla raffreddare un paio di minuti per poi farla saltare in padella con i condimenti scelti. Questo metodo di cottura farà ridurre anche il contenuto di amidi, rendendo, quindi, la pasta più digeribile e diminuendo il gonfiore! Infine, per contrastare la ritenzione idrica, sarebbe meglio abbinare al piatto una porzione di verdure amare.

