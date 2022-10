‘Rush!’, il nuovo album dei Måneskin dal 20 gennaio 2023

I Måneskin hanno annunciato la pubblicazione del nuovo album: si intitolerà ‘Rush!’ e sarà disponibile dal 20 gennaio prossimo.

È ‘Rush!’ il titolo del nuovo (e attesissimo) album dei Måneskin, annunciato poco fa dalla rock band. Il disco sarà disponibile dal 20 gennaio 2023, in pre-order da giovedì 3 novembre 2022. Già confermate diverse versioni fisiche: vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e non solo. La notizia, più che attesa dai fan di tutto il mondo, arriva a una manciata di ore dalla partenza della leg statunitense del Loud Kids Tour.

Lo show, infatti, fa tappa a Seattle al The Paramount Theatre – che registra il tutto esaurito – dopo il sold out a Città del Messico. Proprio durante il concerto messicano, i Måneskin hanno presentato Kools Kids, potente inedito punk che andrà a fare parte del disco in arrivo. In radio, intanto, è disponibile il singolo apripista The Loneliest, attualmente in vetta alla classifica FIMI/Gfk dei singoli.

Il brano, inoltre, è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e si è guadagnato la posizione 44 al debutto nella Top 50 Global. Fresco Disco d’oro in Italia, la canzone porta a quota 300 le certificazioni per Victoria, Damiano, Thomas e Ethan a livello mondiale. I Måneskin contano, a oggi, 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d’oro.

Foto di Ilaria Ieie da Ufficio Stampa CTCF

Tutti gli appuntamenti live

Il Loud Kids Tour arriverà anche in Canada per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. La tournée conta già, su 57 date, ben 41 sold out tra cui Londra, Parigi e Los Angeles. Agli appuntamenti nei palazzetti italiani, si aggiungono due speciali date evento negli stadi: all’Olimpico di Roma (giovedì 20 luglio 2023) e allo Stadio San Siro di Milano (lunedì 24 luglio 2023).

LEGGI ANCHE: — Il nuovo Dj Mix su Apple Music è firmato da Marco Mengoni

Di seguito tutte le date:

2022

31 ottobre 2022 – Seattle, WA – Paramount Theater SOLD OUT

3 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater SOLD OUT

4 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater

7 novembre 2022 – Los Angeles, CA – The Palladium

8 novembre 2022 – San Diego, CA – SOMA NEW DATE

10 novembre 2022 – Phoenix, AZ – AZ Federal Theater

12 novembre 2022 – Salt Lake City, UT – The Complex

14 novembre 2022 – Denver, CO – The Fillmore SOLD OUT

17 novembre 2022 – Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom NEW DATE

18 novembre 2022 – Detroit, MI – Fillmore SOLD OUT

21 novembre 2022 – Toronto, ON – History SOLD OUT

22 novembre 2022 – Toronto, ON – History SOLD OUT

24 novembre 2022 – Montreal, QC – MTelus SOLD OUT

26 novembre 2022 – Boston, MA – MGM @ Fenway SOLD OUT

28 novembre 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore SOLD OUT

29 novembre 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore

2 dicembre 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom SOLD OUT

3 dicembre 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom SOLD OUT

5 dicembre 2022 – Washington DC – Anthem SOLD OUT

7 dicembre 2022 – Atlanta, GA – Tabernacle SOLD OUT

9 dicembre 2022 – Miami, FL – Semihole Hard Rock Hotel & Café (venue precedente: Fillmore) VENUE UPGRADE

12 dicembre 2022 – Houston, TX – 713 Music Hall (venue precedente: Bayou Theater) VENUE UPGRADE

13 dicembre 2022 – Dallas, TX – Southside Ballroom SOLD OUT

16 dicembre 2022 – Las Vegas, NV – Virgin Theater

2023

23 febbraio 2023 – Pesaro, Italia – Vitrifrigo Arena EXTRA TICKETS

25 febbraio 2023 – Torino, Italia – Pala Alpitour SOLD OUT

27 febbraio 2023 – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome (venue precedente: AFAS LIVE)

2 marzo 2023 – Bruxelles, Belgio – Forest National SOLD OUT

3 marzo 2023 – Bruxelles, Belgio – Forest National NEW DATE

6 marzo 2023 – Berlino, Germania – Mercedes Benz Arena (venue precedente: Verti Music Hall)

10 marzo 2023 – Colonia, Germania – Lanxess Arena NEW DATE

13 marzo 2023 – Parigi, Francia – Accor Arena (venue precedente: Zenith)

16 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena SOLD OUT

17 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena NEW DATE

20 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 – Bari, Italia – Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

11 aprile 2023 – Barcellona, Spagna – Palau Saint Jordi NEW DATE

26 aprile 2023 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion (venue precedente: Halle 622)

28 aprile 2023 – Vienna, Austria – Wiener Statdhalle

30 aprile 2023 – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo – Rockhal SOLD OUT

2 maggio 2023 – Copenhagen, Danimarca – The Royal Arena NEW DATE

5 maggio 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum

8 maggio 2023 – Londra, UK – The O2 Arena (venue precedente: O2 Academy Brixton)

12 maggio 2023 – Varsavia, Polonia – Torwar Hall SOLD OUT

14 maggio 2023 – Praga, Repubblica Ceca – O2 Arena (venue precedente: Malá Sportovní Hala)

16 maggio 2023 – Budapest, Ungheria – Budapest Arena (venue precedente: Barba Negra)

18 maggio 2023 – Riga, Lettonia – Arena Riga

19 maggio 2023 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall

STADI 2023

20 luglio 2023 – Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023 – Stadio San Siro, Milano

Cover album da ufficio Stampa W4Y