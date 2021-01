Macaulay Culkin, protagonista cult di Mamma ho perso l’aereo e del seguito “Lost in New York” plaude alla richiesta di cancellare Donald Trump dalla storica scena al Plaza Hotel

Mamma ho perso l’aereo, il seguito senza Trump? L’iniziativa social

Ieri, 14 gennaio, è andato in onda su Italia 1 il film cult “Mamma ho perso l’aereo” con un irresistibile Macaulay Culkin – oramai 40enne – protagonista anche del seguito “Mamma ho riperso l’aereo” (Home alone – Lost in New York).

Dopo l’esito delle elezioni americane e l’approvazione dell’impeachment ai danni di Donald Trump, in America è partita una petizione per cancellare il quasi ex Presidente degli Stati Uniti dalla scena cult girata al Plaza Hotel.

Per chi non la ricordasse, nel secondo capitolo, il piccolo Kevin McCallister si ritrova da solo a New York e alloggia nel prestigiosissimo albergo newyorchese quando si imbatte in un avventore a cui chiede dove si trova la portineria.

Cancellato Trump da Mamma ho riperso l’aereo: come reagisce Macaulay Culkin

L’uomo in questione (per l’appunto Donald Trump nei panni di se stesso che richiese un cameo perché proprietario del Plaza) indica al piccolo di recarsi in fondo a sinistra.

Ora su Italia 1 “Mamma ho perso l’aereo”. Non tutti sanno che Trump è presente nel seguito “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono perso a New York”. Ebbene Macaulay Culkin ha firmato petizione on line per togliere la scena in cui compare l’uomo col micio in testa dal film… — Marco (@MarcoReNer_azz) January 14, 2021

La micro apparizione tornò in auge 4 anni fa con la vittoria dell’imprenditore, ma ora il mood che si respira è antitetico e la volontà di rimuovere la sua immagine dalla pellicola che è entrata nella leggenda dei film per famiglie è inequivocabile. Guardate l’effetto stranissimo:

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

D’accordo con l’iniziativa social di cancellare Donald Trump da “Mamma ho riperso l’aereo” anche lo stesso Macaulay Culkin che ha approvato senza mezzi termini su Twitter con un laconico “sold” (da tradurre con “venduto”, “andata”) a chi ha chiesto il suo parere in merito.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin — rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021

