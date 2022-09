Maiori, come arrivare alla Baia di Salicerchie? Ecco il percorso per tuffarsi nel mare cristallino di questo paradiso

Avete mai sentito parlare della Baia di Salicerchie? Scopriamo insieme alcune curiosità di questo paradiso terrestre

Non tutti sanno che a Maiori, comune italiano in provincia di Salerno in Campania, ci sono delle spiagge strepitose dove poter passare del tempo in completo relax e tranquillità. Calette, mare cristallino e sabbia brillante, lasciatevi trasportare dalla meraviglia di quei luoghi di cui non potrete più farne a meno. Tra le varie località, ce n’è una in particolare: la Baia di Salicerchie. Scopriamo tutti i dettagli.

Baia di Salicerchie, tutte le curiosità sulla spiaggia

Subito dopo il centro abitato di Maiori, paese molto carino e caratteristico, giungerete alla Baia di Salicerchie ma come ci si arriva? È possibile accedervi attraverso una strada dove si trova un piccolo cartello che indica proprio la discesa con scalini, circa160. Una volta intrapreso questo percorso, lasciatevi avvolgere dalla bellezza della spiaggia sabbiosa e rocciosa e dal mare dall’acqua verde smeraldo.

Il litorale è di media grandezza, lungo circa una quarantina di metri, dove è presente anche uno stabilimento balneare del residence che vi è sulla collina che si affaccia al mare.

I più coraggiosi potranno raggiungere a nuoto anche la Grotta Suffregna caratterizzata dall’acqua sulfurea, ricercate per le cure termali. Chiunque ne è venuto a conoscenza avrà potuto notare la meraviglia e grandiosità del posto, un luogo unico e incantevole.

Fino a qualche anno fa, la Baia veniva chiamato Baia Verde per via del colore dell’acqua. Inoltre, la spiaggia è riparata e profonda, esposta a Sud.

Avete ancora dei dubbi? Provare per credere, l’Italia sa come stupire i turisti provenienti da tutto il mondo e non ha nulla da invidiare agli altri Paesi. La bellezza dei nostri paesaggi è inimitabile, racchiude non solo la meraviglia, ma anche la cultura e la storia da scoprire.

