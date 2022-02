Made in Sud, Stefano de Martino affiancato proprio da lei? Chi sarà la nuova conduttrice nel programma RAI Foto

Made in Sud sta per tornare con una serie di novità che lasceranno il pubblico a bocca aperta, tra queste la nuova conduttrice: scopriamo insieme chi accompagnerà Stefano De Martino in questa meravigliosa esperienza

Beatrice Manocchio - - Ultimo aggiornamento

Stefano De Martino è pronto a tornare in televisione con una nuova stagione di “Made in Sud”. Dopo un lungo periodo di pausa, sono previste sorprese e novità riguardo alla trasmissione di Rai 2. Tra queste quella riguardante la conduttrice che affiancherà l’ex marito di Belen Rodriguez in questa meravigliosa esperienza. Il nome è già stato pubblicato, ma si tratta di un’indiscrezione o verità? LEGGI ANCHE:– LOL 2, non ci sarà in questa seconda edizione. Frank Matano lo ha confessato a poche giorni dall’inizio Made in Sud, chi sarà la nuova conduttrice? Nell’attesa dello show comico che andrà in onda a partire da marzo 2022, sul web stanno girando diverse voci riguardo alla conduzione del programma. Stefano De Martino sarà uno dei presentatori e insieme a lui ci sarà una nuova conduttrice. Tv blog ha fatto il nome di Lorella Boccia e Flora Canto. La prima è da tutti conosciuta per aver partecipato ad “Amici di Maria De Filippi“, la seconda è la compagna di Enrico Brignano ed ex tronista di “Uomini e donne“. Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta sembrano ormai fuori dai giochi. Entrambe hanno preso parte alle edizioni passate, ma attualmente sarebbero impegnate su altri fronti. Lorella Boccia e Flora Canto, chi sono? Lorella Boccia è di Napoli ed ha trentuno anni. La sua più grande passione è il ballo, ma come conduttrice non se la cava male. Ha già avuto delle esperienze televisive come “Venus club” su Italia 1 e poi ancora “Colorado” insieme a Paolo Ruffini. Simpatica, spigliata e sempre pronta a mettersi in gioco. Chissà se sarà lei la prescelta per Made in Sud? A fare da concorrenza ci sarebbe Flora Canto, conduttrice e compagna di Enrico Brignano. La sua più grande passione è lo sport, l’abbiamo già vista in televisione a fianco dell’attore comico nello spettacolo “Un’ora sola vi vorrei” su Rai2. Da poco è diventata mamma per la seconda volta e si sta facendo conoscere giorno dopo giorno dai fan. E voi chi preferite? Stay tuned. FOTO: @KIKAPRESS