Lux Entertainment apre un nuovo capitolo del proprio percorso con una serie di annunci strategici che segnano un’importante fase di espansione internazionale. A comunicarlo è Roberto Fantauzzi, CEO & Founder del gruppo, che ha condiviso aggiornamenti rilevanti sul futuro dell’azienda, tra nuove partnership, rafforzamento del management e progetti culturali di respiro globale.

Tra le novità principali spicca l’ingresso nel capitale di The Equity Club, parte del Gruppo Mediobanca, un’operazione che consolida la struttura finanziaria della società e ne sostiene le ambizioni di crescita. Parallelamente, Lux Entertainment punta sul rafforzamento del proprio team dirigenziale con l’ingresso di figure di alto profilo internazionale, in linea con una visione sempre più globale.

Sul fronte dello sviluppo artistico e culturale, uno degli annunci più significativi riguarda il Balloon Museum, progetto già affermato a livello internazionale, che si prepara a inaugurare la sua prima sede permanente a New York. La location scelta è il Tin Building by Jean-Georges, in una posizione strategica accanto al Brooklyn Bridge, destinata a diventare un punto di riferimento per il pubblico americano.

A guidare l’espansione negli Stati Uniti sarà il nuovo CEO di Lux America, professionista con esperienza maturata all’interno del Cirque du Soleil, realtà simbolo dell’intrattenimento contemporaneo su scala mondiale.

Non meno rilevante è la collaborazione artistica annunciata con Marina Abramović, una delle figure più influenti dell’arte contemporanea. L’artista realizzerà per il Balloon Museum la sua prima opera inflatable, un progetto che promette di unire sperimentazione visiva e forte impatto emotivo.

Nel complesso, gli sviluppi comunicati rappresentano un passaggio chiave per Lux Entertainment, che rafforza la propria posizione nel panorama internazionale dell’entertainment e dell’arte immersiva, puntando su innovazione, contaminazione culturale e nuove esperienze per il pubblico globale.



Siamo certi che questo nuovo corso riserverà presto anche bellissime novità per la città di Roma.