L’umanità resterà intrappolata sulla Terra per colpa dei detriti spaziali? L’allarme

Secondo alcuni specialisti, i detriti spaziali rappresentano un pericolo concreto per il nostro futuro

A riportare la notizia e l’Independent, che ricorda come ci siano circa 228 milioni di pezzi di detriti sparsi attorno al nostro pianeta.

Il pericolo è che tutti questi detriti possano “intrappolare” la razza umana sulla terra. Per questo è stato rivolto un appello alle agenzie e compagnie spaziali.

A loro è richiesto di farsi carico dei detriti lasciati in orbita dopo le missioni effettuate per raggiungere la Luna o Marte. Al momento però sembra che il problema sia più di tipo legale e non tecnico.

Il trattato sullo spazio extra-atmosferico, diventato legge nel 1967, è ormai obsoleto e non si preoccupa di questo aspetto. Per questo gli esperti sperano in un aggiornamento delle leggi, in modo che la razza umana non rimanga vittima dei detriti spaziali.