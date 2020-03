All'occhio attento del web non sfugge nulla e così è partita l'ironia sulla forchetta impugnata da Di Maio durante la pizza "pacificatrice" con l'ambasciatore francese

Come se non bastassero i problemi legati alla psicosi da Coronavirus, nelle scorse ore si è sfiorato l’incidente diplomatico fra Italia e Francia per un video satirico, ma non molto di buon gusto, che è stato mandato in onda durante il programma Groland su Canal+.

Nel video si vede un pizzaiolo italiano preparare una pizza “Corona” mentre ha evidentemente il raffreddore: uno scherzo che non è piaciuto molto da queste parte delle Alpi e che ha spinto le autorità francesi a scusarsi.

Di Maio pizza con l’ambasciatore, ma il web nota un dettaglio

Canal + si è scusato ufficialmente e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pensato di stemperare la tensione invitando l’ambasciatore francese a mangiare una pizza insieme in una nota pizzeria della Capitale. Ovviamente il tutto a favore di telecamere, per sancire una pace fatta: ma come spesso capita, anche le migliori intenzioni possono trasformarsi in un’occasione per ironizzare su qualche aspetto.

Sotto la lente di ingrandimento del web è infatti finito il modo in cui Di Maio impugnava la forchetta durante il pranzo: a detta di molti, strano e sbagliato.

Ma il nostro Ministro degli Esteri @luigidimaio non sa tenere neanche la forchetta in mano? pic.twitter.com/4E8aRkhves — Liberi di Scegliere -Roma- Italia Viva (@LiberiRoma) March 4, 2020

Come si tiene la forchetta secondo il Galateo

Secondo il Galateo, mentre il coltello va stretto nel palmo della mano destra e l’indice va perfettamente disteso sul lato non tagliente della lama, la forchetta va impugnata con la mano sinistra, in modo fermo ma non aggressivo, con le punte rivolte verso il basso e le dita che sfiorano l’inizio dei rebbi. Non proprio come ha fatto Luigi Di Maio quindi…

Se mio nipotino che ha otto anni, o mia nipotina che ne ha cinque tenessero la forchetta così gli tirerei le orecchie. https://t.co/iJHF85v527 — luigi balia (@BaliaLuigi) March 4, 2020

In questo momento concentrarsi su altro e magari trovare il pretesto per una sana risata può fare solo bene, anche se farne le spese è il “povero” Di Maio, impegnato in un’operazione informale ma importante per testimoniare l’amicizia fra due paesi, Italia e Francia, impegnati in questo momento a contenere un’emergenza non di poco conto.