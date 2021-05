Lorella Boccia torna in tv con Iva Zanicchi e Mara Maionchi: i dettagli sul nuovo programma

Si chiama Venus Club il nuovo programma di Lorella Boccia, che torna in tv dal prossimo 6 maggio insieme ad Iva Zanicchi e a Mara Maionchi.

Arriva un po’ a sorpresa un annuncio da parte di Lorella Boccia, che a Verissimo ha dichiarato di essere pronta a tornare in tv con un nuovo programma, nel quale sono coinvolte anche Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Si chiamerà Venus Club e andrà in onda già da questa settimana… ma cosa succederà mai negli studi dell’ex ballerina di Amici?

Lorella Boccia torna in televisione con un nuovo programma tutto al femminile: si chiama Venus Club e andrà in onda su Italia 1 a partire dal 6 maggio. Photo Credits: Ufficio Stampa Dario Sardonè

Lorella Boccia torna in tv con un nuovo programma: Venus Club

Procediamo con ordine. Nella puntata di Verissimo andata in onda lo scorso 2 maggio, Lorella Boccia ha svelato a Silvia Toffanin che Venus Club, il suo nuovo programma, arriverà in tv da giovedì 6 maggio 2021, in seconda serata su Italia 1. Lo show andrà in onda per 6 puntate.

Si tratterà di un late show al femminile, nel quale saranno accolte le donne del mondo della musica e dello spettacolo, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento. Particolarmente curato sarà lo studio, arricchito da oggetti iconici della cultura pop, luci soffuse, piano bar e tavolini luminosi… ci sarà anche una band, pronta a completare ogni serata e ad accompagnare le ospiti.

Accanto a Lorella ci saranno Mara Maionchi e Iva Zanicchi

Al fianco di Lorella Boccia, nel nuovo programma ci sarà spazio anche per Mara Maionchi e Iva Zanicchi, che andranno ad occupare il ruolo di opinioniste e ‘regine del club’.

Venus Club, ha svelato la Boccia da Silvia Toffanin, parlerà a tutto tondo dell’universo femminile, ma lo farà rivolgendosi non solo alle donne, ma anche agli uomini.

Photo Credits: Ufficio Stampa Dario Sardonè, Ufficio Stampa Mediaset