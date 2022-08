Il nuovo look di Delia Duran fa arrabbiare i fan di Soleil. Notate delle somiglianze? 

Delia Duran si mostra sui social con un nuovo look e per alcuni i suoi capelli assomigliano un po' troppo a quelli di Soleil...

Delia Duran è comparsa sui social con un nuovo sfavillante look che però ha fatto storcere il naso ai sostenitori di Soleil Sorge, trovandolo fin troppo simile alla “rivale” di quello che fu il triangolo amoroso più chiacchierato della scorsa edizione del GF Vip.

Ultimamente infatti, Soleil Sorge ha mostrato delle treccine lunghissime, e Delia ha deciso di optare per una lunghissima e voluminosa chioma che ha suscitato il paragone tra gli utenti di Twitter.

“Delia con i capelli lunghi vuole copiare Sole, ma scansati”, ha twittato un fan. “Le copie non saranno mai come gli originali (cit)” ha scritto qualcun altro. “Ma neanche un unghia del piede, fatti in là verso il Venezuela e restace!” ha commentato un altro utente.

Per tanti, i capelli lunghi sfoggiati da Delia ricordano molto quelli di Soleil. In molti hanno comunque apprezzato il cambio look della Duran, su Instagram infatti i complimenti per la moglie di Alex Belli sono numerosi:

“Il cambio look ti rende ancora più sexy, Delia numero uno, incanto di donna”, “Che look!!! fantastica anche così, sei stupenda in tutti i modi, cambiare ogni tanto fa bene. Sei tremendamente sexy, hai un fisico al top. Mi piaci sempre ogni volta che ti guardo, non hai niente fuori posto, sei sempre impeccabile è la pura verità”, “La chioma da far invidia alla venere di Botticelli!” hanno scritto alcuni.

Foto: Kikapress