Lady Gaga prepara la pizza ma fa una gaffe: l’errore che le fanno notare i fan italiani

Lady Gaga prepara la pizza su Instagram: i fan italiani notano l'errore

Lady Gaga ha condiviso un tutorial su Instagram che ha fatto sorridere i fan italiani: l’artista va molto fiera delle sue origini italiane e spesso ama ricordarlo.

Nel video condiviso sui social, si vede Lady Gaga intenta a trascorrere una serata a casa mentre prepara una pizza. Nelle immagini si vede la popstar preparare l’impasto, la salsa di pomodoro, aggiungere grandi quantità di formaggio e infornare. Nei commenti, i fan di tutto il mondo le hanno chiesto di condividere la ricetta.

Sebbene non sia la classica pizza italiana, la ricetta di Lady Gaga cerca di rispettare la tradizione senza intrugli strani o ingredienti di troppo. I fan italiani però le hanno fatto notare un errore: la mozzarella va messa sopra il pomodoro e non sotto come invece si vede fare nel video.

Nei commenti è stato più volte rinnovato l’invito: qualora volesse provare a mangiare una vera pizza italiana i fan la stanno aspettando, Lady Gaga è la benvenuta.