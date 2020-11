Il conduttore chiude il collegamento irritato dalla situazione in essere a Napoli, dove centinaia di persone erano accalcate alle spalle dell'inviata Del Prino: "Capisco il ricordo, ma dobbiamo ricordarci che siamo nel pieno di una pandemia"

La morte di Maradona ha tenuto banco in tutti i contenitori informativi, pomeridiani e serali, nella giornata del 26 novembre: era prevedibile e dovuto, vista la grande onda emotiva che la scomparsa del celebre calciatore ha suscitato in tutto il mondo, in particolare nel suo paese di origine, l’Argentina, ma anche a Napoli, dove ha conosciuto il massimo successo calcistico.

La vita in diretta Maradona, Matano chiude il collegamento da Napoli

La vita in diretta non ha fatto eccezione ed ha dedicato un’ampia pagina del programma al ricordo dello scomparso Maradona, con collegamenti anche da Napoli, dove migliaia di persone si sono riversate in strada e al San Paolo per ricordare il loro mito: ad un tratto però il conduttore ha deciso di chiudere il collegamento, irritato per la situazione che si era venuta a creare.

Alle spalle dell’inviata Antonella Del Prino, infatti, centinaia di ragazzi si accalcavano senza mascherina e senza distanziamento sociale, in zona rossa: “Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina (…) Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo il collegamento da Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si possa vedere questo. Capisco il ricordo, ma dobbiamo ricordarci che siamo nel pieno di una pandemia e dobbiamo stare tutti molto attenti”, è sbottato Matano.

Una presa di posizione che ha trovato appoggio anche sul web, con diversi tweet a favore di Matano:

Bravissimo e molto professionale il c conduttore Matano🙏🏿🌹che toglie la linea a Napoli.

Vicinanza al grandissimo dolore e all'enorme perdita MA dobbiamo avere buon senso e pensare che siamo sempre in piena pandemia e se ci comportiamo così NON ne usciremo MAI #lavitaindiretta — ferrari silvia (@AlteaFerrari) November 26, 2020