La Regina Elisabetta lo fa ogni mattina: la routine 'fuori dal comune' che fa invidia al mondo intero. Colazione con il marito e poi...

Ognuno di noi ha i suoi rituali mattutini: c’è chi si fa la doccia appena alzato, chi la fa dopo 1, 2 anche 3 caffè, chi la fa la sera prima. C’è chi si trucca in macchina, chi veste i figli lavandosi i denti e così via.

Ognuno ha i suoi, compresi i vip, compresi i reali, compresa la Regina Elisabetta… anche se un po’ diversi da quelli di noi “comuni mortali”.

LEGGI ANCHE: — Meghan Markle esaudirà l’ultimo desiderio della regina Elisabetta dopo la sua morte: cosa dovrà fare

Regina Elisabetta mattina “con vizio”

Le sue ritualità mattutine sono state svelate al mondo da alcuni esperti reali, tra cui Brian Hoey.

Mr. Hoey al Daily Mail ha recentemente spiegato:

mentre Sua Maestà si sta godendo la sua prima tazza di tè, la sua domestica andrà nel bagno adiacente per disegnare il bagno, che deve essere esattamente alla giusta temperatura: testato con un termometro con custodia in legno, e non più di sette pollici di acqua.

Ma andiamo con ordine.

Ogni mattina la Regina Elisabetta viene svegliata dal suo staff, nessun driiin della sveglia, nessuna incalzante soneria, solo il suo staff: “Buongiorno Regina“.

Successivamente, in piena regola britannica, Elisabetta ascolta il programma quotidiano di BBC Radio 4 per scoprire cosa sta succedendo nel mondo e beve una tazza di Earl Grey.

Quindi, fa il bagno.

Se anche questa potrebbe apparentemente sembrare un’abitudine forse comune a tanti, il “vizio” è nella ritualità stessa del bagno, nella sua preparazione.

È intuibile che una regina abbia chi le prepara un bel bagno, ma ciò che stupisce sono i requisiti richiesti necessari per soddisfarla.

Secondo il Daily Mail, infatti, ci sono severi requisiti di temperatura per il bagno della regina. E se ciò non fosse abbastanza, ce ne sono anche per il livello dell’acqua del bagno. Temperatura calcolata con termometro, altezza non più di 7 pollici (17 cm circa).

Un bagno da Regina, insomma, che precede la rituale vestizione – 3 sono le donne addette a questa pratica – che durante la giornata la mostrerà al mondo con i suoi ormai celebri completi pastello.

C’è qualcuno che cura il guardaroba di Sua Maestà? Certamente, è Angela Kelly, la sua assistente personale, che quotidiniamente decide gli abiti che Elisabetta indosserà.