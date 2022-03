La Pupa e il secchione, Lulù in studio: il problema prima della puntata. Cosa è successo

Sta per arrivare un nuovo appuntamento di La pupa e il secchione e per la seconda puntata ci sarà un'ospite speciale, scopriamo i dettagli

Questa sera su Italia 1 andrà in onda la seconda puntata di “La pupa e il secchione“, reality condotto da Barbara D’Urso che con il suo modo di fare e la sua allegria ha già conquistato il pubblico italiano. La prima serata, infatti, ha ottenuto ottimi risultati sia per quanto riguarda lo share che il numero di ascolti.

Per il secondo appuntamento sono previste molte sorprese come l’arrivo di Lulù Selassie, appena uscita dal “Grande fratello vip“.

La pupa e il secchione, Lulù in difficoltà prima della puntata

Secondo le anticipazioni, Lulù Selassie sarà presente in studio come Pupa per una sera e avrà un ruolo molto importante: la sua decisione sarà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

A qualche ora dalla diretta, però, l’ex gieffina ha rivelato di avere qualche difficoltà. Attraverso delle Instagram Stories ha spiegato di avere un problema con la sim ed ha riferito:

“Scusate se non faccio storie, ma ho un problema con la SIM. Dopo sei mesi che non utilizzavo il telefono ci sono dei problemi con codici ecc. Quindi, purtroppo quando sono fuori casa o non sono in posti dove mi funziona il WIFI, non posso usare il telefono. – poi ha aggiunto – Io cerco sempre di fare storie, scusatemi”.

ALTRE ANTICIPAZIONI

Anche Gianmarco Onestini sarà presente in studio come nuovo secchione, ma non ci sono ancora informazioni riguardo alla Pupa che lo accompagnerà. Guenda Goria avrà un confronto con il fidanzato secchione Mirko e la sua rispettiva pupa Mila Suarez.

Non mancheranno poi le nomination, lo Zucca Quiz, il Bagno di cultura che stabiliranno quale sarà la coppia che dovrà lasciare il programma definitivamente. E’ tutto pronto per l’appuntamento tanto atteso, Barbara D’Urso riuscirà a raggiungere il successo anche stasera? Il pubblico appassionato non vede l’ora di scoprire cosa succederà nella villa. Stay tuned.

FOTO: gentile concessione Endemol Shine Italy