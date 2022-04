La pupa e il secchione, Barbara D’Urso e il clima teso a Mediaset? Una foto svela tutto

Dopo i risultati di La pupa e il secchione come stanno le cose tra la conduttrice e gli autori? Spunta la foto della verità

E’ in arrivo una nuova puntata di “La pupa e il secchione“, programma in onda tutti i martedì su Italia 1 con Barbara D’Urso alla conduzione. Le prime puntate sembravano aver ottenuto ottimi risultati, ma gli ultimi dati direbbero altro.

Così la conduttrice torna al centro del mirino e Mediaset sarà costretto a prendere decisioni sulla trasmissione che rivedere tra i protagonisti molti gieffini appena usciti dalla casa più spiata di Italia.

La pupa e il secchione, la foto della verità

Visto il numero di share e ascolti emerso dopo l’ultima puntata, molti ritengono che Mediaset debba fare una scelta sulla continuazione del programma di Barbara D’Urso.

Mentre sui social l’argomento si fa sempre più accattivante, è spuntata una foto che metterebbe tutto a tacere. Si tratta di uno scatto pubblicato da Edmondo Conti, Content Supervisor proprio di Endemol Shine, dove appare in un abbraccio con Barbarella.

“Una domenica speciale al Mercatino del Borghetto”, ha scritto come didascalia e la foto è diventata virale. In particolare su Twitter lo scatto è diventato argomento di discussione e qualche utente ha commentato scrivendo: “Lui responsabile Endemol che va a spasso con Barbarella, ma non c’era un clima tesissimo e riunioni straordinarie? Qualcuno ci starebbe benissimo al mercato a fare lo stracciarolo, mi sa, mi sa”. (FONTE TWITTER)

Poi ancora: “Notizia choc, stampa poco illuminata, fomentatrice di haters. Clima tesissimo, riunioni straordinarie per scegliere cosa mangiare per pranzo?”. (FONTE TWITTER)

Nessun astio tra gli autori e la regina dei salotti che ancora una volta porta avanti un progetto a testa alta e col cuore, come è solita dire sui social e in diretta televisiva. Che “La pupa e il secchione” per Barbara D’Urso sia una prova per tornare in prima serata su Canale 5 con “Live-non è la D’Urso” o altri reality?

