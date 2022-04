La pupa e il secchione, Sophie Codegoni pupa per una sera? Cosa è spuntato sui social: la richiesta alla D’Urso

Colpi di scena a La Pupa e il Secchione, ecco cosa è spuntato sui social a poche ore dalla puntata

E’ in arrivo una nuova puntata di “La Pupa e il Secchione” e Barbara D’Urso non vede l’ora di tornare in prima serata con tanti colpi di scena. Intanto, sui social non sono mancate anticipazioni e spoiler da parte del cast che hanno fatto incuriosire ancora di più i telespettatori che da settimane seguono il programma.

La conduttrice, Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style cosa avranno preparato per voi?

La Pupa e il Secchione, cosa potrebbe succedere questa sera?

Qualche giorno fa la conduttrice Barbara D’Urso ha pubblicato un post su Twitter riguardante un possibile ritorno di Flavia Vento in nel programma.

“Secondo voi devo dare a la possibilità a Flavia Vento di esibirsi come “antica egiziana” (l’ha detto lei) domani a La Pupa e il Secchione Show?”.

Il pubblico appassionato alla trasmissione e al cast non ha perso tempo ed ha commentato con delle richieste che hanno lasciato gli autori a bocca aperta. A quanto pare, la maggior parte dei telespettatori vorrebbe in studio un’ex gieffina dell’edizione del “Grande Fratello vip” terminata circa un mese fa.

Stiamo parlando di Sophie Codegoni, amica di Soleil Sorge. Così su Twitter si leggono messaggi per Barbarella come

“No, Barbaré, no, c’ha troppo da fa’ co’ cani e alieni. Perché, invece non inviti Sophie Codegoni?” (FONTE TWITTER )

Poi ancora

“No, ma devi dare la possibilità a Sophie Codegoni di essere pupa per una sera” (FONTE TWITTER)

Qualcun altro ha aggiunto:

“Fai quello che vuoi Barbara, basta che prima o poi ci inviti Sophie Codegoni in Sorge, moglie di Soleil” (FONTE TWITTER)

E voi cosa ne pensate? Questa sera Sophie sarà in studio accanto a Soleil Sorge come tutti sperano? Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire tutta la verità.

FOTO: gentile concessione dell’Ufficio stampa Mediaset