La pupa e il secchione, problemi per Barbara D’urso: oltre a Paola Caruso anche Antonella Elia sarà assente?

A poche ore dal debutto di Barbara D'Urso con il programma "La pupa e il secchione", non mancano problemi da risolvere

E’ appena terminato il “Grande fratello vip” con la vittoria di Jessica, una delle sorelle etiopi, e un altro reality è pronto a spiccare il volo. Questa sera su Italia 1 avrà inizio “La pupa e il secchione” con Barbara D’Urso.

La conduttrice, in collegamento ieri sera con Alfonso Signorini, ha annunciato che ci saranno molte novità e ha confermato Soleil Sorge come uno dei giudici. A poche ore dal debutto, però, non mancano problemi da risolvere: cosa sta succedendo?

La pupa e il secchione, i problemi prima della diretta

Sembrava tutto pronto per il nuovo reality “La pupa e il secchione”, gli autori avevano organizzato tutto nei minimi dettagli ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

Nel mirino sono finite Paola Caruso e Antonella Elia. La soubrette di “Avanti un altro” sarebbe dovuta essere una delle pupe e l’ex opinionista del Gf vip un giudice.

Paola Caruso attualmente si trova in ospedale dopo essere stata ricoverata per un attacco di allergia. E’ stata la diretta interessata a raccontare la disavventura sui social. Si trovava in quarantena in un albergo, prima di iniziare l’avventura del reality, a causa di una moquette si è sentita male poiché è allergica agli acari e alla polvere.

Antonella Elia, invece, sembra essere risultata positiva al Covid-19. L’indiscrezione è stata rilasciata da Trashitaliano, ma per il momento non è stata confermata né smentita la notizia. Intanto, sembra che gli autori si siano messi alla ricerca di una sostituta per non lasciare scoperto il suo posto. Non sappiamo ancora chi ci sarà, ma una cosa è certa: chiunque otterrà il ruolo sarà presente fino a quando la Elia non si riprenderà.

Gli altri giudici

Intanto, Soleil Sorge è stata confermata come il terzo giudice, rimasto fino ad oggi un mistero. Accanto a lei ci sarà Federico Fashion Style che darà filo da torcere ai concorrenti. Non ci resta che seguire il programma per scoprire tutte le novità accennate dalla conduttrice Barbara D’Urso. Siete pronti?

FOTO: @KIKAPRESS