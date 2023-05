Anche la mostra di Palazzo Cipolla, una delle più viste dell’ultimo periodo nella Capitale, partecipa alla serata con un ingresso scontato

Il 13 maggio a Roma è la Notte dei Musei: un’occasione unica per visitare le ricchezze storiche della Capitale nell’atmosfera irripetibile della Roma by night.

La manifestazione vedrà l’apertura ad un prezzo ridotto di 80 spazi con 60 mostre e circa 130 spettacoli tra musei, istituzioni italiane e straniere, università e luoghi culturali: una serata in cui sarà possibile anche incontrare il Metaverso in quel di Palazzo Cipolla, all’interno di una delle mostre più viste e fotografate dell’ultimo periodo, e visitare idealmente le menti dei creatori di mondi, dal Barocco ad oggi.

Ipotesi Metaverso è un viaggio tra linguaggi e visioni, virtuale e reale, una mostra tra le prime del genere su scala internazionale, ideata e fortemente voluta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale che la promuove, e a cura di Gabriele Simongini e Serena Tabacchi.

Un percorso di incontro tra visioni, immagini e mondi in un dialogo che, snodandosi tra le sale, fa interagire artisti storici come Carlo Maratti, Andrea Pozzo, Giovanni Battista Piranesi, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato Depero, De Pistoris, Giorgio de Chirico, Maurits Cornelis Escher, Victor Vasarely, Ugo Nespolo, Giulio Paolini, Giuseppe Fiducia, Pier Augusto Breccia, Alfredo Zelli, Cesar Santos, e opere site-specific di alcuni tra gli artisti digitali più innovativi e dirompenti della scena contemporanea italiana e internazionale: Robert Alice, Refik Anadol, Alex Braga, Joshua Chaplin, Sofia Crespo e/and Feileacan McCormick, Damjanski, Primavera De Filippi, fuse*, Fabio Giampietro con/with Paolo Di Giacomo, Krista Kim, Mario Klingemann, Pak, Joe Pease, Federico Solmi, Sasha Stiles, Pinar Yoldas.

Chi visita la mostra attraversa un percorso immersivo e ragionato, ricco di esperienze multisensoriali e multimediali create dal genio di artisti contemporanei che dialogano con le opere di artisti storici che hanno creato a loro volta mondi con spazi mentali illimitati.

Il 13 maggio, per la speciale occasione della “Notte dei Musei”, sarà quindi possibile fare un giro nel futuro, fra arte digitale, altalene immersive e filosofia digitale zen, in una dimensione “phygital”, al prezzo scontato di 8 euro per l’ingresso. L’ultimo ingresso è previsto a mezzanotte.