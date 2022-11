La Dottoressa Smile, anticipazioni seconda puntata 29 novembre

Chi saranno i protagonisti della seconda puntata de La Dottoressa Smile in onda ogni martedì su Real Time?

Martedì 29 Novembre alle 22.50 su Real Time, arriva la seconda puntata della nuova stagione de La Dottoressa Smile. Anche per questo appuntamento tre saranno i pazienti ‘speciali’ di cui la dottoressa Smile (Annapaola Manfredonia) si prenderà cura. Si tratta di Francesca, Leonia e Gianni.

Francesca è una colorata casalinga campana che, dopo essersi sempre trascurata, vuole finalmente prendersi cura di sé stessa per una rivalsa nei confronti di suo marito che la chiama “Peppa Pig”: dopo tanti anni ha infatti deciso, ripartendo proprio dal suo sorriso, di riprendere in mano la sua vita.

Leonia è una mamma che ha smesso di sorridere a causa dei suoi denti da sempre macchiati in modo strano.

Gianni è invece uno scugnizzo napoletano col cuore tenero che coltiva il sogno di sposarsi, non prima però di essere passato dalla Dottoressa Smile!

I protagonisti delle sei puntate saranno accomunati da evidenti problematiche odontoiatriche e dal desiderio di rivoluzionare a tutti i costi la loro immagine. Varcheranno lo studio dalla Dottoressa Smile con una forte motivazione e disagio sociale che li ha spinti a desiderare una vera trasformazione: acquisire l’autostima perduta. Il concept del format è semplice. Il sorriso cambia la vita: la sicurezza in sé, l’aspetto, il modo di essere! Esistono molti sorrisi spenti e poco attraenti per tante ragioni.. Ma, quando tutto sembra perduto, ecco aprirsi le porte dello studio della dottoressa SMILE: lei è Annapaola Manfredonia, un vulcano di energia e vitalità.

Chi è la Dottoressa Smile

La Dottoressa Smile è la dottoressa Annapaola Manfredonia. Laureata a Napoli in Medicina e Chirurgia con Lode ed in Odontostomatologia, si è certificata come prima dentista italiana specializzata nella tecnica delle faccette nel 2008 a Los Angeles.

Crediti foto@Ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency