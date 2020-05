William e Kate in crisi. Kate umiliata dal principe William: il colpo basso che nessuno si aspettava. Il racconto dettagliato dell'esperto reale.

Sono sposati da 9 anni, genitori felici ed equilibrati: visti da fuori, William e Kate sembrano a tutti gli effetti una coppia perfetta.

Su di loro ci sono sempre stati relativamente pochi pettegolezzi e, almeno che si sappia pubblicamente, non si sono mai ritrovati ad affrontare nessun particolare “travaglio”. Finora.

LEGGI ANCHE >> — Kate Middleton sarà costretta a farlo davanti a William, che imbarazzo!

William e Kate in crisi: lui la umilia così

Genitori orgogliosi del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, Kate e William, insomma, sembrano felicemente sistemati nella vita familiare e nei loro doveri reali a sostegno della regina.

Eppure, in passato la coppia ha attraversato un periodo difficile, in cui, a quanto pare, William ha “umiliato” la moglie Kate.

Lo racconta l’esperto reale Robert Jobson, nel suo libro del 2006 “La principessa di William”

Un momento significativo nella loro relazione è arrivato nel settembre 2004, quando William apparentemente ha snobbato Kate decidendo di fare una vacanza in barca a vela per soli uomini intorno alle isole greche. Aggiungendo l’insulto al danno, William ha presumibilmente insistito sul fatto che l’equipaggio fosse tutto al femminile.

Il principe William e la vacanza “al maschile”… le reazioni di Kate

Una vacanza “al maschile”, quindi, con equipaggio interamente femminile.

In un periodo di crisi coppia, secondo quanto riportato, William avrebbe così “provocato” Kate riflettendo sul fatto, raccontano gli amici, che per un principe, una volta che si è entrati in grande confidenza con una ragazza, questa poi non può che diventare sua moglie.

Come ha reagito Kate?

Secondo Jobson, la futura principessa avrebbe reagito benissimo. Uscendo vincitrice dal periodo difficile.

Ha giocato alla grande

spiega