Johnny Depp, la performance ironica in tribunale potrebbe non affascinare la giuria: cosa rischia

Johnny Depp al centro del mirino, cosa sta succedendo in questi giorni all'attore di Hollywood e alla sua ex moglie Amber Head

Johnny Depp è uno degli attori più affascinanti di Hollywood, amato dal pubblico a livello internazionale e fino a poco tempo fa da sua moglie, anzi ex, Amber Head. Il loro amore sembra essere arrivato al capolinea e c’è di più: i due sono finiti in tribunale.

E’ di pochi giorni fa la notizia che riporta la dichiarazione dell’attrice hollywoodiana nei confronti del marito: avrebbe alzato più di una volta le mani su di lei.

LEGGI ANCHE:—Amber Head, dichiarazioni bomba contro Johnny Depp: cosa ha affermato tra le lacrime

Johnny Depp, cosa rischia dopo le sue dichiarazioni in tribunale

Johnny Depp si è subito difeso, accusando l’ex moglie di diffamazione e portandola così in tribunale. L’attore avrebbe fatto delle dichiarazioni delicate sulla compagna e anche se sui social sono in tanti ad aver preso le sue parti, c’è chi non la pensa così.

Emily D. Baker, ex procuratore distrettuale e ora YouTuber che ha ampiamente coperto il processo, avrebbe riferito a Insider che la giuria ha il divieto di non cercare nulla sul caso su Internet, e quindi dovrebbe prendere la decisione in base a ciò che accade esclusivamente in tribunale.

“Per me, quel tipo di cose attraversa il limite – avrebbe affermato Baker- Quello che sta accadendo in tribunale è giocare in tribunale, ma non penso che ci sia bisogno di vetriolo al di fuori di un tribunale”.

Inoltre ha spiegato che la giuria possa avere lo stesso pensiero ed ha aggiunto che per l’attore potrebbe essere un rischio.

Poi ancora: “Se i giurati che lasciano il tribunale vedono persone là fuori che fischiano, penso che ciò potrebbe effettivamente renderli più empatici con lei”, ha detto.

La questione si fa sempre più delicata, i fan continuano a supportare l’attore e a sostenerlo anche fuori l’aula del tribunale, ma tale scena potrebbe trasformarsi in qualcosa di pericoloso per la fama e la reputazione della star di Hollywood. E voi cosa ne pensate?

FOTO:@KIKAPRESS