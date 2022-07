Ivana Trump, il dolce gesto per Rossano Rubicondi prima della morte: cosa è stato scoperto 

Sposati dal 2008 al 2009, Ivana Trump e Rossano Rubicondi hanno mantenuto vivo il loro rapporto per anni, fino alla scomparsa prematura di lui

Ivana Trump è scomparsa a 73 anni e in questi giorni a New York si sono svolti i funerali della ex moglie di Donald Trump.

L’ex first lady negli anni ha avuto un’intensa e duratura storia d’amore con Rossano Rubicondi, scomparso l’anno scorso improvvisamente pochi mesi fa, a ottobre del 2021.

Rossano Rubicondi e Ivana Trump, il legame consolidato negli anni

La morte improvvisa di Ivana, a distanza di pochi mesi da quella di Rossano, è stata argomento di discussione durante Uno Mattina, dove Candida Morvillo ha ricordato che “Rubicondi non aveva detto a nessuno della sua malattia, non lo sapevano nemmeno i suoi genitori”.

“Ma Ivana lo sapeva ed è stata l’unica a rimanergli sempre accanto. […] Lo ha anche aiutato economicamente e ha mantenuto per lui sempre un grande affetto”, ha specificato Candida Morvillo.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che pochi mesi dopo la scomparsa prematura di Rossano, anche Ivana ci avrebbe lasciato.

Foto: Kikapress