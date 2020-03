Anche Federica Pellegrini ha pigiato il suo Golden Buzzer: ad averla convinta la bravura e l'emozione del giovanissimo Francesco e le lacrime della sua nonnina!

Grandi emozioni durante l’ultima puntata di Italia’s Got Talent: un ragazzo di 13 anni, Francesco, è salito sul palco ed ha commosso tutti con la sua voce, ma anche con la sua storia di amore e di amicizia con la nonna, cantante anche lei.

Francesco ha raccontato brevemente la sua storia e poi si è esibito in una versione emozionale di Never Enough, colonna sonora del film The great showman. Un momento da pelle d’oca, che ha colpito il pubblico in studio e da casa e ovviamente i quattro giudici.

FINALMENTEEEEEEE! 🍾🍾🍾🍾@mafaldina88 ha finalmente dato il suo ✨ Golden Buzzer ✨ al giovane Francesco che grazie alla nonna ha trovato il coraggio di esibirsi sul palco di #IGT! Vi è piaciuto? 🧑🏼🛎👦🏼🎊 pic.twitter.com/4LIGAm3MO2 — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 4, 2020

Italia’s got talent Federica Pellegrini pigia il golden buzzer

Federica Pellegrini è apparsa subito molto emozionata, soprattutto quando, al termine dell’esibizione, la nonna ha raggiunto Francesco sul palco. Baci, abbracci e qualche lacrima da parte dell’anziana signora, giustamente commossa.

Mara, Joe e Frank si sono espressi molto positivamente sulla performance di Francesco, definendolo “pronto per Broadway”, ma la campionessa ha fatto di più: ha regalato a lui il suo Golden Buzzer, permettendogli di andare direttamente in finale.

Una pioggia di lustrini è caduta sul frastornato Francesco, che si è girato a guardare la nonna dietro le quinte emozionando ancora di più chi ha visto la scena in tv e in teatro.

Quando si è girato a sorridere alla nonna mentre cantava mi sono sciolta tutta! #goldenbuzz #igt pic.twitter.com/A4eRA0fQ0N — LunaPiena (@mondobau) March 4, 2020

I Golden Buzzer dei giudici e del pubblico

Mara Maionchi è stata la prima ad elargire il suo Golden Buzzer al World Taekwondo Demonstration Team; Joe Bastianich l’ha pigiato per il Sunshine Gospel Choir e Frank Matano per la dolcissima ed atletica 92enne Claudia Lawrence. Mancava quindi solo Federica, che si è lasciata rapire dall’emozione di Francesco e della sua nonnina.

Manca ancora un altro Golden Buzzer molto importante, quello del pubblico da casa: tutti possono votare andando sul sito ufficiale di IGT, registrandosi e scegliendo uno fra i 4 concorrenti selezionati (Chico, il cane che ha giocato a nascondino con Joe; Sant Jarnal Singh Ji Gurmat Gatka Academy, i fachiri che spaccano cocchi, Silver Ice, il cantante nigeriano che ha cantato “I Shall Be Released” di Bob Dylan e Marco Miele, il mentalista che ha ipnotizzato Joe Bastianich).