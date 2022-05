Isola, qual è il vero motivo dell’abbandono di Alessandro? Cosa c’è dietro secondo gli utenti 

Alessandro Iannoni si ritira dall'Isola dei famosi e il pubblico indaga sul vero motivo della sua scelta...

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, ha deciso di abbandonare L’isola dei famosi in seguito alla comunicazione della produzione sul prolungamento del reality.

Secondo il contratto iniziale, l’Isola sarebbe dovuta terminare con la fine di maggio, ma il successo del reality ha fatto sì che si allungasse tutto di un altro mese. Lo stesso è accaduto in altri reality, come il GF Vip.

L’isola infatti andrà avanti fino al 27 giugno e la motivazione ufficiale di Alessandro è stata quella di voler dare priorità agli studi e agli esami universitari.

“Confermo la decisione e mamma è d’accordo […] Il motivo è la mia università: ho mantenuto la promessa di fare fino a maggio, ma non posso restare ancora. Non posso rimandare questi esami […] Non frequento un’università normale, è un corso tutto in inglese […] ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare” ha spiegato Alessandro.

In rete gli utenti si sono scatenati con i commenti, cercando di andare a fondo della decisione presa dal giovane: “Alessandro ha deciso di andare via perché quando gli ricapita di stare un mese senza Carmen”, “Ale un mese solo senza mamma, io mi propongo per una cena Ale, dimmi tu quando sei libero” hanno ironizzato alcuni utenti su Twitter.

“La vera decisione è rimanere un mese senza la madre”, “E noi che volevamo provare a convincerlo, questo si fa un mese da solo a casa senza la mamma”, “Ma avete capito o no che Alessandro ha la possibilità di stare un mese senza Carmen? Quando gli ricapita?” hanno commentato altri.

