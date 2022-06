Isola, Mercedesz lo fa anche dormendo? La particolarità notata sui social 

Tutto pronto per la finale: nel frattempo alcuni utenti notano una particolarità nell'atteggiamento di Mercedesz Henger

Mentre i motori si scaldano per la finalissima dell’Isola dei famosi, gli utenti si preparano commentando i naufraghi, le loro vicissitudini e soprattutto i loro atteggiamenti…

Tra gli isolani rimasti in gioco c’è Mercedesz Henger, che a quanto pare non ha convinto fino all’ultimo una fetta di pubblico che ha notato in lei una particolarità una sorta di atteggiamento costruito a favore di telecamera.

Secondo molti utenti infatti, la figlia di Eva Hengere ride sempre, persino quando dorme. “Mercedesz è l’unico essere umano che dorme sorridendo, appena la telecamere si avvicina lei incomincia a recitare” ha scritto un utente su Twitter.

“Solo a me il sorriso/ghigno di Mercedesz sparato in camera 24/7 fa venire il nervoso misto ansia? No, perché leggo gente che dice di votare per lei per quel finto sorriso che si porta dietro da un mese a questa parte…” ha commentato qualcun altro.

“Lei che passa dall’essere allegra a triste in 1.5 secondi, mi ricorda qualcun altro” ha scritto un utente alludendo a Rosalinda Cannavò e alla sua esperienza all’interno del GF VIP.

