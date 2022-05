Isola dei famosi, Luxuria lancia frecciatina a Belen Rodriguez prima della puntata

Vladimir Luxuria torna a parlare di Belen Rodriguez, lancia una bomba sulla modella argentina

L’Isola dei famosi torna questa sera con un’altra imperdibile puntata che vedrà protagonisti tutti i naufraghi in gioco. Non mancheranno colpi di scena e sorprese per la maggior parte di loro.

Ilary Blasi quest’anno sta ottenendo ottimi risultati tanto da fare prolungare il reality fino a fine giugno. Tutto merito della combo perfetta tra il cast e gli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima non perde occasione di dire la sua, ma sempre con un tocco di stile e eleganza che da anni la contraddistinguono.

Isola dei famosi, Vladimir Luxuria rompe il silenzio

Vladimir Luxuria si sta rivelando una vera professionista. Il ruolo da opinionista le si addice e il pubblico la adora e la segue anche lontano dalle telecamere. Così sui social e sul web non mancano dichiarazioni da parte sua riguardo ai naufraghi o ai parenti di questi.

Dopo l’uscita di Jeremias Rodriguez, l’opinionista non ha potuto fare a meno di dire la sua ed oltre a parlare del naufrago appena rientrato in Italia, ha rotto il silenzio su Belen.

Vladimir e la modella argentina hanno partecipato alla stessa edizione di “L’Isola dei famosi“, era il 2008 e dopo anni ecco cosa è emerso da quella esperienza.

“Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me, che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi“. Ha rivelato Luxuria e su il fratello e il padre della showgirl ha affermato: “Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione”.

Ancora una volta l’opinionista si è fatta valere, ma senza eccedere. E’ o non è una professionista? C’è chi addirittura la vedrebbe bene nei panni di conduttrice e voi cosa ne pensate?

FOTO: Mediaset