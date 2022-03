Isola dei famosi, Ilary Blasi stuzzica prima della diretta: cosa dichiara sul saluto che farà a fine puntata

Questa sera torna su Canale 5 l'Isola dei famosi con Ilary Blasi e i concorrenti volati in Honduras per la nuova esperienza

Questa sera su Canale 5 torna “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi che non vede l’ora di sorprendere il pubblico con tante novità. La prima in assoluto riguarda lo sdoppiamento del cast, i concorrenti parteciperanno a coppia o singolarmente.

Infatti qualcuno parteciperà insieme ad un familiare o amico, qualcun altro da solo. Tra i naufraghi troveremo Carmen Di Pietro, Laura Maddaloni, Guendalina Tavassi, Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis.

Isola dei famosi, lo spoiler di Ilary Blasi

A pochi giorni dal primo appuntamento, Ilary Blasi è stata ospite a “Verissimo” dove ha rivelato alla sua collega e amica Silvia Toffanin un dettaglio che ha fatto impazzire i telespettatori.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha chiesto alla moglie di Francesco Totti quale sarà il saluto previsto per questa edizione, così ha domandato: “Farai sempre liberi di sognare?”, facendo il gesto di togliersi gli orecchini.

Ilary ha prontamente risposto: “No levo le mutande – poi ha aggiunto – volevo fare un gesto diverso“. La sua confessione è finita sul web e in tanti hanno condiviso il video con lo spoiler della presentatrice. Le sue parole sono diventate virali.

Isola dei famosi, anticipazioni

Come abbiamo già accennato, la grande novità di quest’anno riguarda il cast: una parte dei concorrenti sarà composta da coppie unite da un legame amoroso, famigliare o amicale e l’altra da concorrenti “singoli”.

Anche gli opinionisti sono cambiati rispetto alla scorsa edizione, saranno due: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. L’obiettivo, come sempre, è quello di sopravvivere sull’Isola e vincere. Soltanto uno dei naufraghi conquisterà il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro. Come il “Grande fratello vip“, anche “L’Isola dei famosi” prevede che la metà della somma deve essere donata a un ente di beneficenza proposto dal vincitore.

Non ci resta che seguire la prima puntata per scoprire ulteriori novità previste per questa edizione speciale. Siete pronti a volare in Honduras?

FOTO: Ufficio stampa Mediaset