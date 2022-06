Isola dei famosi, Del Santo: “Quanto ho guadagnato a L’Isola? Ecco il minimo settimanale” 

Lory Del Santo, dopo la sua esperienza all'Isola dei famosi, si sbottona sui cachet previsti per i vip...

Lory Del Santo ha fatto ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Isola dei famosi e da allora non si è mai fermata nelle dichiarazioni su quanto vissuto in Honduras.

Dapprima si è scagliata contro alcuni dei concorrenti, accusati di essere stati falsi e di aver addirittura violato il regolamento, poi ha quasi lasciato il suo compagno Marco Cucolo, dopo un legame durato 9 anni, perché reo di non averla difesa abbastanza dagli attacchi ripetuti degli altri concorrenti.

L’emergenza in campo sentimentale sembra essere rientrata, Lory ha deciso di perdonare il suo Marco e lo ha fatto proprio in diretta, durante una delle puntate andate in onda su Canale 5.

Lory Del Santo e il cachet percepito per l’Isola dei famosi

Ora invece ha deciso di parlare di un argomento che molto spesso incuriosisce il pubblico: il cachet percepito per partecipare al reality show.

Durante il suo intervento a “Un giorno da Pecora”, Lory ha risposto ad alcune domande, affermando che “Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. Non siamo pagati a puntata, loro pagano a settimana e dipende dal valore del personaggio. Credo che il minimo sia 1.000 euro a settimana. Se valgo più di 1.000 a settimana? Certo […] Non posso dirlo sono sincera, non posso dire di più”.

