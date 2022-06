Isola dei famosi, Alvin mostra la sua vita sull’isola: ‘più faticosa di quanto sembra’ 

L'inviato dall'Honduras Alvin mostra agli spettatori che la vita all'Isola dei famosi non è tutta rose e fiori nemmeno per lui

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione dell’Isola dei famosi, è spuntato un protagonista assoluto e non si tratta di uno dei naufraghi, bensì dell’inviato dall’Honduras Alvin.

Speaker radiofonico e conduttore televisivo da tanti anni, Alvin quest’anno è tornato nel ruolo dell’inviato che aveva ricoperto anche in passato, con la sua professionalità di sempre.

Attraverso Instagram condivide diversi momenti “dietro le quinte” del programma, per mostrare agli spettatori anche diversi dettagli che durante le dirette su Canale 5 o i daytime non si possono vedere.

In questi giorni Alvin ha condiviso su Instagram un breve reel dove mostra com’è davvero la vita sull’Isola nei panni di inviato, annunciando ironicamente che “La vita in Honduras è più faticosa di quanto sembra, mai un attimo di relax!”.

Nel video lo si vede alle prese con fotocopie, piatti di spaghetti divorati durante la pausa pranzo, scopa e straccio per pulire i tavolini, partite nei campetti di basket locali e tanto, tanto altro: insomma, tutt’altro che una vacanza rilassante.

Il dietro le quinte di un programma come L’Isola dei famosi è senza dubbio molto complesso, e Alvin ci ha saputo scherzarci un po’ su. Recentemente in un’intervista aveva spiegato alcune difficoltà della vita in Honduras, tra i 40 gradi da sopportare all’assenza di corrente per ore, confessando che dell’Italia gli manca un po’ tutto.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset