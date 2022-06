Isola, per questo Carmen Di Pietro non sembra dimagrita: cosa rivela agli altri naufraghi 

Carmen Di Pietro, dopo tre mesi di reality sembra aver mantenuto il suo peso forma... Come ha fatto?

All’Isola dei famosi tutti i naufraghi hanno perso vistosamente peso, tranne una: Carmen Di Pietro sembra infatti ancora in ottima forma, nonostante più di 80 giorni di permanenza in Honduras.

Dopo 3 mesi di dieta ferrea e quasi senza cibo, c’è chi ha perso fino a 15 chili, come Edoardo Tavassi, o 7 come Nicolas Vaporidis. Carmen Di Pietro invece sembra quella più in forma di tutti. Come mai? A dare una possibile soluzione ci hanno pensato gli spettatori più attenti.

“Quando si diceva che Carmen sarebbe uscita ingrassata invece che dimagrita non ci si sbagliava, letteralmente riesce a mangiare a ogni puntata” ha scritto qualcuno su Twitter.

“Carmen che dice di non sembrare dimagrita solo per colpa delle t**te… Ma se ha mangiato in tutte le puntata ci credo che non abbia perso kg” ha commentato un altro utente.

“Tutti hanno fame, solo che Carmen lo esterna in continuazione e con questa scusa mangia di più” ha notato qualcun altro. “Carmen: Nicolas non mi capacito che ho resistito 80 giorni, mi sembra un sogno. L’altra isola 15 giorni, sarà stata la compagnia vostra a farmi resistere. Sarà che hai mangiato tutte le puntate! ha scritto un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset