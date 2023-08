Le musiche di Ipotesi Metaverso raccontano l’arte e le visioni degli artisti digitali e storici ospiti della mostra a Palazzo Cipolla

Il 24 luglio è uscita “Ipotesi Metaverso Original Soundtrack”, la colonna sonora che ha accompagnato a Roma le visioni di mondi immaginari e futuribili concepiti dai pionieri del digitale e da grandi nomi dell’arte nella mostra-evento omonima tenutasi a Palazzo Cipolla dal 5 aprile al 23 luglio 2023.

Ipotesi Metaverso: le 5 tracce della colonna sonora

A firmare il tappeto sonoro composto da 5 tracce (“Ipotesi Metaverso Main Theme”, “The Long Way”, “The Obscure Math of the Universe”, “Crazy Creative Spaces” e “IM Pulse”) sono Dario Vero e Marco Del Bene, entrambi compositori dedicati al mondo dell’arte e dell’ audiovisivo.

Chi sono Dario Vero e Marco Del Bene

Dario Vero ha diretto in Italia le session musicali di registrazione di Mission Impossible 7, attualmente al cinema; Marco Del Bene, ideatore del progetto “Madre” 2023, è stato premiato per la miglior colonna sonora al New York Across the Globe Film Festival con “Not to forget”e ha all’attivo oltre 2 milioni e mezzo di stream solo nell’ultimo anno.

Il disco dell’esordiente duo artistico #verodelbene è prodotto dalla Instant Crush Records, etichetta musicale specializzata nella creazione di colonne sonore per eventi artistici legati all’arte classica e contemporanea come mostre, installazione, arte digitale e criptoarte.

Il progetto ruota attorno ad una melodia puntuale, dai tratti circensi e distopici, costruita sull’incontro di creatori di mondi presenti alla mostra d’arte protagonista degli spazi di Palazzo Cipolla ed è la manifestazione più pura di una convinzione sempre più diffusa: ovvero che raccontare l’arte attraverso l’arte non solo è possibile ma è anche una scelta di successo, che – ad esempio – aveva già premiato con il progetto Bronzi50, firmato sempre da Marco del Bene e con la partecipazione di Dario Vero.

Ipotesi Metaverso, così si racconta l’arte attraverso l’arte

Con “Ipotesi Metaverso Original Soundtrack” si conferma quanto è importante l’originalità dei contenuti nelle nuove narrazioni e fruizioni digitali, nonché nella valorizzazione del patrimonio. “A supporto della comunicazione della mostra abbiamo deciso di sviluppare un percorso sonoro originale” spiega infatti il compositore Marco del Bene, che aggiunge inoltre: “Per le musiche abbiamo tratto ispirazione dai lavori degli artisti presenti nell’esposizione, da De Chirico ai Fuse”.