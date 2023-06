Massimo Ghini torna a vestire i panni di Vladimiro in ‘Un matrimonio mostruoso’, al suo fianco Paola Minaccioni. Ecco una clip esclusiva

Li avevamo lasciati con un rassicurante ‘e vissero felici e contenti‘ ma le sorprese per la famiglia mostruosa del cinema italiano non sono finite. Dal 21 giugno arriva in sala ‘Un matrimonio mostruoso‘, film diretto da Volfango De Biasi, che vede tornare Massimo Ghini e Cristiano Caccamo nei mostruosi panni di Vladimiro e Adalberto (suo figlio) mentre in quelli della strega Brunilde troviamo Paola Minaccioni. Emanuela Rei è Luna moglie di Adalberto per niente mostruosa e del tutto umana.

Torna anche Ilaria Spada nei panni di Stella mamma di Luna, che deve fare i conti con la dipartita del marito Nando (Lillo). Il capofamiglia del clan Cornicioni sembrerebbe, per una tragica fatalità, essere finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito le due famiglie che ignorano la verità: Nando non è nell’aldilà ma in un lontano paradiso fiscale. L’unica a sapere la verità è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del “defunto” marito.

Stella decide di approfittare della crisi matrimoniale tra il consuocero Vladimiro e Brunilde, riuscendo a scalzare nel cuore del vampiro la strega. Ma Brunilde non si dà per vinta… è pronta a tutto per salvare il suo secolare matrimonio.

In attesa di vederlo sul grande schermo, vi lasciamo ad una clip esclusiva del film, in cui Brunilde (Paola Minaccioni) si trova a fare un’amara scoperta analizzando il Diritto Mostruoso.

