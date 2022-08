Ilary Blasi e Totti, come sarà suddiviso il patrimonio da 100 milioni di euro? 

Mentre l'estate sta per finire, i riflettori rimangono accesi sul divorzio di Ilary e Francesco, che presto entrerà nel vivo

L’estate sta per volgere al termine e con l’arrivo dell’autunno si entrerà nel vivo della separazione più chiacchierata dell’anno: quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

LEGGI ANCHE: – Francesco Totti e Noemi ‘beccati’ insieme nella villa al Circeo, ecco cosa stavano facendo: la rivelazione di Carolina Rey

Secondo Il Corriere della Sera, il primo incontro tra i due per il divorzio potrebbe essere già giovedì 1 settembre, “al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese”.

Tutto dipenderà dal raggiungimento dell’accordo e dalla spartizione del patrimonio di famiglia: se la separazione sarà consensuale i tempi potrebbero accorciarsi.

Ilary e Totti, il patrimonio da dividere

Al contrario il divorzio potrebbe protrarsi fino a tre anni nel caso in cui le parti coinvolte non saranno d’accordo: il procedimento in questo caso diventerebbe giudiziale.

Per quanto riguarda le cifre, non si tratta solo di soldi ma di proprietà di immobili (ville e appartamenti) e circa sette società, in cui sia Ilary che Francesco sono azionisti, oltre a quote di partecipazione intestate ad alcuni dei loro parenti: secondo gli analisti, si tratta di un patrimonio complessivo di circa 100 milioni di euro.

Foto: Kikapress