Il Cantante Mascherato, I Cugini di campagna cantano i Maneskin dopo le polemiche sul look copiato Foto

I Cugini di campagna spopolano su Rai1 con "Zitti e buoni", intanto la polemica sul look copiato non passa in secondo piano

Beatrice Manocchio - - Ultimo aggiornamento

Questa sera torna su Rai1 “Il Cantante mascherato“, programma di Milly Carlucci che con la prima e la seconda edizione ha ottenuto importanti risultati tanto da confermare anche la terza stagione. Le novità non mancheranno, secondo quanto si legge sul web si esibiranno I Cugini di campagna con un pezzo strepitoso. Zitti e buoni torna in prima serata ma questa volta con il gruppo storico con una carriera di più di vent’anni alle spalle. Il Cantante mascherato, I Cugini di campagna contro i Maneskin: il look è stato copiato I Cugini di campagna sono pronti ad esibirsi sul piccolo schermo con il brano Zitti e buoni che ha portato i Maneskin a vincere Sanremo 2021 e l’Eurovision 2021. Il gruppo formato da Nick Luciani, Ivano e Silvano Michetti qualche tempo fa aveva accusato i giovani romani di aver copiato loro il look per il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas dove Damiano aveva sfoggiato una camicia a stelle e strisce molto simile a quella indossata dalla band 25 anni prima. Dopo lo spettacolo la band storica aveva pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale, affermando: “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti”. Successivamente, però, I Cugini di campagna, in un’intervista per il Corriere della Sera, avevano spiegato di non essere indignati o arrabbiati. Tutto pronto per la prima serata Nell’attesa di scoprire cosa succederà nella prima puntata di Il Cantante mascherato, sul web spuntano i primi commenti inerenti al programma. Tra questi si legge: “La nostalgia di Sanremo è ancora fortissima, ma venerdì inizia Il Cantante mascherato”. E voi siete pronti per la nuova stagione? Milly Carlucci non vede l’ora di mostrarvi il cast e tutte le novità di quest’anno. Stay tuned, il countdown è iniziato. FOTO: Ufficio stampa Rai