Harry Meghan divorzio, pronta la separazione: cosa succederà ai due coniugi? Le dichiarazioni della sorellastra e dell'esperta di corte

Ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa e, a quanto pare, le “fughe di notizie” riportate dal Daily Mail a proposito di un eventuale divorzio Harry / Meghan non erano infondate…

Harry Meghan divorzio all’orizzonte?

Secondo quanto si apprende oggi, infatti, l’esperta di famiglia reale, Wayne Dupree, al Globe avrebbe dichiarato che il divorzio sarebbe già pianificato e avverrà entro 5 anni.

Perchè? Mentre all’inizio sembrava che fosse la Regina Elisabetta a volerlo, ora sembra sia la stessa Meghan, accusata da più fronti di avere “brama” di potere e “fame di soldi”.

Wayne Dupree, esperta di corte, ha spiegato al Globe

Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3. Harry desidera una vita tranquilla, lontana dai riflettori, ma non è quello che vuole sua moglie. Meghan sente il richiamo di Hollywood e dei milioni che possono arrivarle.

e ancora…

Ha provocato un’aspra spaccatura tra Harry e William, un tempo inseparabili. Ha snobbato la regina, più di una volta e si è rifiutata di supportare Kate Middleton. E dopo pochi mesi, nel tipico stile di Meghan, decide di averne abbastanza e taglia i ponti, lasciando una scia di danni e di cuori infranti.

Anche la sorellastra di Meghan contro di lei

Oltre a Wayne Dupree, anche la sorellastra di Meg, Samantha pare abbia raccontato che il divorzio fosse pianificato fin dall’inizio, fin dal matrimonio.

Ha attraversato la Famiglia Reale come un tornado e ha trascinato nella corrente anche Harry. I suoi obiettivi sono fama e fortuna. È Hollywood.

Meghan non è vista di buon occhio neanche dalla Regina Elisabetta, che già da tempo aveva mostrato disappunto per il gesto della nuora di allontanare il nipote dalla famiglia reale, con non poche sofferenze per il marito, separato dagli affetti originari e dal fratello.

Ma lei intanto, sembra non curarsi dei pettegolezzi, e continua a godersi senza timore la famiglia, il marito e il figlio.