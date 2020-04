Harry, Meghan, instagram: colpo basso alla regina. La coppia continua a dar scandalo non chiuderà l'account Instagram. Ecco cosa è successo.

Mentre tutto il mondo si allarma per il ricovero in terapia intensiva del premier britannico Boris Johnson e la Regina Elisabetta lancia appelli al paese, continua dall’altro fronte il susseguirsi di gossip e polemiche riguardanti la tanto amata/odiata, sicuramente rivoluzionaria, coppia formata dal principe Harry e Meghan Markle.

Oggetto del contendere questa volta è l’utilizzo dei social da parte dei due coniugi e neo genitori.

Harry, Meghan instagram e un nuovo scandalo

Ma andiamo con ordine, il principe Harry e Meghan si sono recentemente “dimessi” dalla famiglia reale e quindi hanno proseguito le loro vite finanziandosi autonomamente senza usare lo status di regnanti. Si sono quindi trasferiti a Los Angeles dopo mesi di vita in Canada, e la Regina Elisabetta ha impedito loro di lavorare sotto lo status reale… ponendo fine anche all’utilizzo su Instagram della pagina SussexRoyal.

Se tutto ciò avveniva in data 31 marzo, la coppia avrebbe deciso di non chiudere completamente l’account ma di lasciarlo per ora semplicemente inattivo… ma fino a quando?

Harry e Meghan, compleanno di Archie: parla l’esperto

Parlando con Heirpod della ABC, l’esperto reale Laney ha spiegato

Ora sappiamo che Sussexroyal, l’account Instagram, sarà inattivo, il che significa che non ci saranno ulteriori aggiornamenti da parte di Harry e Meghan su quell’account. Ma tra un mese, sarà il primo compleanno di Archie. Penso che molti di noi si aspettassero qualcosa sui social per segnare questo grande traguardo…

Quindi, si chiede ancora l’esperto

Il compleanno di Archie sta per passare tranquillamente e nessuno vedrà neanche una sua nuova foto? O allora sarà creato un nuovo tipo di account sui social in modo da farcelo vedere?

Sono davvero, davvero curioso di ciò che accadrà entro quella data e di ciò che potrebbe o non potrebbe essere messo in atto…

Staremo a vedere…