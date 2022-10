Halloween 2022, i podcast horror e true crime per una notte da paura

Ecco i titoli horror e true crime più amati su Spotify, che annuncia anche la terza stagione del podcast di J-Ax.

Si avvicina la notte più paurosa dell’anno e per l’occasione Spotify propone i cinque podcast horror e true crime più ascoltati, perfetti per immergersi nel clima di Halloween. Cuffie nelle orecchie e via, il terrore è servito. Si parte, al quinto posto, con Bouquet of Madness ideato da Martina e Federica che indagano in storie misteriose, senza soluzioni.

Un nuovo episodio ogni due settimane, la domenica alle ore 17, per un totale di 78 episodi già disponibili per una super maratona. Il titolo è inserito nella programmazione RADAR Podcasters che sostiene i podcaster emergenti, investendo sulla crescita dei creator incoraggiando gli utenti a scoprire nuovi talenti. Quarta posizione per Crime & Comedy, il podcast di Marco Champier e Clara Campi che unisce crime e comedy. Perfetto per gli appassionati di crime e serial killer, il titolo propone una nuova puntata ogni domenica mattina.

E ancora, la medaglia di bronzo va a Non Aprite Quella Podcast di J-Ax con Pedar e Matteo Lenardon. Il trio racconta misteri irrisolti e raccapriccianti, serial killer dimenticati e fatti inspiegabili per la scienza con una nota di ironia. Forte del successo delle prime due stagioni, dal 19 ottobre è disponibile, solo su Spotify, la terza serie i cui primi due episodi – online il 19 e il 27 – sono dedicati alla storia di Padre Pio e alla sua leggendaria vita.

Il podcast ripercorre fatti meno noti come lo scontro tra il Sant’Uffizio e lo slancio di stampo “clerico-fascista” presente tra i fedeli di San Giovanni Rotondo e la presenza di veri e propri dossier sulla vita di Padre Pio. Continuando con le proposte di Spotify per Halloween 2022, al secondo posto c’è Indagini, scritto e raccontato da Stefano Nazzi, de Il Post. Il podcast mensile racconta tutto ciò che è successo dopo alcuni dei più noti casi di cronaca nera italiana.

Infine, in vetta alla classifica dei podcast horror e true crime più ascoltati sulla piattaforma c’è Demoni Urbani, condotto da Francesco Migliaccio, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa. Ogni lunedì è disponibile una nuova puntata e per Halloween è previsto un episodio particolare. Si intitola La Morte Nera ed è dedicato ad Anton Lundin Pettersson, un ragazzino svedese ventunenne che, il 22 ottobre 2015, ha ucciso a colpi di spada alcuni studenti e insegnanti stranieri della Kronan School di Trollhättan. E l’ha fatto vestito da Darth Vader.

