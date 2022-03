Guerra Russia – Ucraina, la lettera Z non porta molto fortuna: ecco il perchè 

Perché la scelta della lettera Z potrebbe non portare fortuna ai russi

La guerra tra Russia e Ucraina continua imperterrita e secondo molti il peggio deve ancora venire. Il conflitto infatti sarebbe solo all’inizio.

In tutta questa situazione è spuntata la lettera Z, un simbolo in Russia che dovrebbe identificare i mezzi blindati e i carri armati durante l’invasione sul territorio ucraino. È stato proprio il ministero della difesa del Paese a spiegarne il significato ma secondo gli analisti la lettera Z non porterebbe molta fortuna in tutta questa storia.

Perché la Z potrebbe non portare fortuna ai russi

Gli analisti e gli esperti di guerra, ricordando molto bene come in passato ci sia stata un’altra “operazione Z”: si tratta dell’attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor del 1941. L’incursione improvvisa è rimasta nei libri di storia come un atto che fu privo di una vera dichiarazione di guerra e venne ricordato dallo stesso presidente degli Usa, Roosvelt, come un evento “che vivrà nell’infamia”.

Quello di Pearl Harbor fu un atto bellico drammatico che gettò un’ombra sul Sol Levante e che quindi, secondo gli esperti, non dovrebbe essere di buon auspicio per i russi in questo momento storico.

