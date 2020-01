Un’altra concorrente abbandona il Gf Vip? ‘Non ce la faccio più’: cosa accadrà

L'ex Miss Italia Carlotta Maggiorana sembra sul punto di cedere e lasciare il gioco: dopo Barbara Alberti c'è sentore di un'altra defezione

Non si conoscono ancora ufficialmente le sorti di Barbara Alberti, la scrittrice concorrente del Grande Fratello Vip che nei giorni scorsi era stata costretta ad abbandonare la Casa per motivi di salute: il televoto che la riguardava è stato annullato e ancora non si è capito se la Alberti farà o meno ritorno nel gioco. Le probabilità che Barbara torni sono in effetti abbastanza esigue, dal momento che poco prima del malore la scrittrice aveva espresso la volontà di lasciare la Casa, sia in studio lamentandosi per come è stata trattata dagli autori.

Grande Fratello Vip Carlotta Maggiorana lascia?

Dopo la Alberti però in Casa c’è il sentore di un’altra defezione: quella di Carlotta Maggiorana, ex Miss Italia. La ragazza nelle ultime ore ha avuto un crollo psicologico e si è sfogata fra le braccia di Fernanda Lessa, lamentando la lontanaza dai suoi cari e la “mancanza d’aria”.

“Non è cattiveria, non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia-ha detto Carlotta singhiozzando- se devo stare altri due mesi così non ce la faccio”

Si è trattato di un momento di debolezza oppure Carlotta ha veramente intenzione di lasciare il gioco?

C’è da dire che fino a questo momento l’ex Miss Italia si è vista e sentita molto poco, ha creato poche dinamiche e non è mai uscita dalla sua “comfort zone”: forse stava ancora prendendo le misure a questa nuova realtà a cui evidentemente non riesce proprio ad abituarsi.

Grande Fratello Vip, chi entrerà?

A fronte anche delle defezioni dal gioco, si fa sempre più probabile l’ingresso di nuovi concorrenti in Casa (anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente): chi sarà quest’anno ad entrare in corsa nel gioco con il compito di ravvivarlo? Sul web c’è chi sogna un ritorno di Valeria Marini, che con Rita Rusic farebbe scintille (ma anche con Antonella Elia e Zequila, dopo quanto le hanno detto), mentre si è autocandidata anche Carmen Di Pietro: chissà se Alfonso Signorini valuta una di loro due come possibile nuova concorrente?