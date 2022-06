GF Vip, ‘percorso dallo psicologo’: ex concorrente del Grande Fratello vip rivela solo ora cosa è successo dopo il reality

Rivelazione inaspettata da parte di un'ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo il reality sono spuntati alcuni particolari

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality più amati dagli italiani che lo seguono e supportano i gieffini di ogni edizione. L’ultima è terminata a marzo e Alfonso Signorini sta già lavorando alla prossima che inizierà intorno a metà settembre.

Nell’attesa di scoprire chi vi parteciperà e chi saranno gli opinionisti che aiuteranno il conduttore, non ci resta che leggere le parole di un’ex concorrente che ha sorpreso tutti con una rivelazione inedita.

Grande fratello vip, la dichiarazione di Licia Nunez

Licia Nunez è stata una dei concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip 4 e in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita e in particolare sull’esperienza del reality che l’ha segnata.

L’ex gieffina è rientrata da tre settimane dall’Honduras, visto che ha partecipato all’Isola dei famosi, ed ha raccontato che le è successa la stessa cosa di quando è tornata alla vita reale dopo il GF VIP.

“Nella casa mi sono svegliata un giorno alle 4 del mattino e mi sono chiesta: ‘Ma dov’è il microfono?’ Perché ci addormentavamo con la catenina, poi mi chiedevo perché le luci sono spente. Ho avuto tipo un attacco di panico – ha rivelato – ho dovuto fare un percorso dallo psicologo perché tre mesi nella casa sono tanta roba”.

Poi ha continuato: “Invece all’Isola mi è successa una cosa simile. Appena tornata, mi sono svegliata di notte e mi sono chiesta ‘perché sono qui?’ e allora mi sono detta o chiami lo psicologo e il tuo personal e ti fai due ore di palestra, visto che ho perso 7 kg e andiamo avanti”.

Per Licia i due reality sono molto diversi, in quanto sono arrivati in due momenti diversi nella vita dell’attrice. Ad ogni modo sono state delle esperienze uniche che hanno lasciato il segno e non dimenticherà mai.

FOTO: @KIKAPRESS