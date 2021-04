Il celebre film di Matteo Garrone torna in una nuova veste. Gomorra New Edition, ma gli errori ci saranno sempre?

Venerdì 16 Aprile su Rai 3 andrà in onda una nuova versione di Gomorra, il celebre film del 2008 diretto da Matteo Garrone e tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Une versione restaurata e con il director’s cut quella che vedremo; ma chissà se gli errori presenti nella prima versione resteranno anche in questa.

A dire la verità sono solo tre gli errori che sono stati riscontrati nella pellicola, di cui uno visibile nella versione in DVD. A 1:20:10 nella scena in cui Marco e Pisellino vengono picchiati dai camorristi, in un’inquadratura mentre Pisellino viene trascinato nell’acqua si vede sullo sfondo Marco ridere.

Nella scena in cui i due sono nel locale notturno, la ragazza con cui si accompagna Pisellino è visibilmente senza biancheria intima ma in un’inquadratura successiva si vede che indossa un tanga. Infine quando viene ucciso il ragazzo con la maglietta blu, quando viene messo sulla pala del caterpillar si vede che sta respirando.

Questi pochi errori saranno presenti anche in Gomorra New Edition? Non resta che vedere il film su Rai3 venerdì 16 aprile.

