Giuseppe Conte, quello strano dettaglio notato nel discorso all’Italia: la gaffe che stupisce gli italiani

In conferenza stampa, il web ha notato una gaffe di Giuseppe Conte durante il suo discorso: dov’era la bandiera italiana? Perché non c’era?

Il discorso con cui Giuseppe Conte ha annunciato l’estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale è stato un duro colpo per via delle misure stringenti che ha posto a tutto il Paese ma, a dispetto di tutto, qualcuno ha notato una gaffe del premier veramente strana, che riguarda la bandiera italiana. Ma di cosa si tratterà?

La gaffe di Giuseppe Conte nel suo discorso: dov’era la bandiera italiana?

Andiamo con ordine. Visibilmente provato, nella sera del 9 marzo 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto un discorso alla Nazione nel quale ha annunciato l’allargamento a tutta Italia della zona rossa e delle misure stringenti già applicate in Lombardia e in alcune province del Nord Italia.

Ebbene, mentre il Premier parlava, c’è chi non si è concentrato sulle sue parole, ma sulla sala conferenze. Dietro Giuseppe Conte – molti hanno accusato sui social – non si vedeva la bandiera italiana ma solo e soltanto quella dell’Unione Europea.

Il web accusa Conte: “Dov’è il tricolore?”

Una questione, quella del tricolore, che ha fatto subito scatenare una serie di utenti. “La bandiera ITALIANA dove sta?”, si è chiesto un utente postando uno screenshot della conferenza.

“Se fai una conferenza stampa usa anche la bandiera italiana”, ha twittato qualcun altro, decisamente critico con il premier.

E ancora: “Guardando la bandiera Europea ,alle spalle di Conte, in un momento difficile per il popolo italiano, mi sono scese le lacrime, pensando che se non c’è più la bandiera italiana a rappresentarci, vuol dire che la Patria non esiste più. Solo un burattino europeo in più”.

In realtà, però, quella di Giuseppe Conte durante il suo discorso non è affatto una gaffe, come ha notato qualcuno un po’ più attento: la bandiera italiana era esattamente dove doveva essere ma l’inquadratura stretta la tagliava fuori.

Foto: Kikapress