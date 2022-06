Giulia de Lellis svela la verità sul secondo libro: ‘Titolo orribile’. Cosa ha raccontato sui social

Giulia De Lellis scriverà il suo secondo libro? Tutta la verità al riguardo, l'influencer ne ha parlato sui social

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite dagli italiani, conosciuta da tutti per aver partecipato a “Uomini e donne” ed avere avuto una relazione con Andrea Damante. I due sono stati insieme per anni, hanno vissuto una storia che nessuno potrà mai dimenticare che però non ha avuto un lieto fine.

Oggi l’imprenditrice digitale sembra aver superato la delusione e aver voltato pagina, pronta a scrivere il suo secondo libro e a realizzare tanti progetti.

Giulia De Lellis scriverà il secondo libro? Tutti i dettagli al riguardo

Dopo il successo del primo libro dal titolo Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, sembra che Giulia De Lellis stia già pensando a scrivere il secondo. L’indiscrezione è stata pubblicata da veryinutilpeople.it dove si legge:

“A quanto pare il primo libro, potrebbe avere un seguito. Una nostra fonte ci ha dato un’anteprima esclusiva: la De Lellis starebbe scrivendo un libro, il suo secondo progetto editoriale a quanto pare. Il titolo sarebbe LOve, il che ci fa pensare che il contenuto potrebbe trattare principalmente della sua storia con Carlo Beretta, che lei chiama sempre “Lo”. Speriamo quindi, in caso questo progetto diventasse realtà, che parli di un amore positivo, quello per Beretta appunto“.

In realtà, secondo quanto ha riferito la diretta interessata, non ci sarà nessun secondo libro. Così, appena tornata dalla sua vacanza in Turchia dove ha trascorso alcuni giorni insieme al suo fidanzato Carlo, l’influencer ha smentito subito le voci sulla presunta uscita del libro spiegando: “Non sta uscendo nessun secondo libro. Soprattutto non con quel titolo orribile. Abbiate almeno creatività, io non sarei mai così banale”.

Ancora una volta la De Lellis ha messo a tacere chi in questi giorni si è divertito a parlare di lei e della sua vita privata e professionale, quindi a quanto pare non ci sarebbe nessuna crisi con il Beretta e nessun secondo libro, almeno per il momento.

FOTO: @KIKAPRESS