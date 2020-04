Continuano a girare voci su quella che ormai potrebbe essere definita una vera e propria quarantena di passione fra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Dopo le prime voci che, analizzando le rispettive storie su instagram, avevano iniziato a ipotizzare un ritorno di fiamma, oggi viaggia veloce sul web l’apparente conferma, seppur non ufficiale, di questo ri-sbocciato amore.

Le prove? Ovviamente sempre i social… uniti alle foto pubblicate dal settimanale Chi.

Gli Sherlock Holmes del gossip, non potevano che unire gli indizi e giungere alla conclusione: Giulia e Andrea, gli imbattibili Demellis, starebbero trascorrendo una quarantena di passione, amore e coccole nella casa di Pomezia della influencer.

Nelle foto, infatti, non solo appare per entrambi lo stesso sfondo (cosa già notato nei giorni scorsi), ma la stessa Giulia indosserebbe i vestiti di Andrea, i suoi pantaloni e le sue maglie. Oltretutto con pose e atteggiamenti di una sensualità mozzafiato.

Se quindi la conferma appare ormai essere arrivata, anche l’ex di Giulia, il pilota Andrea Iannone sembra aver accettato la cosa

In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi. Confesso che questo non è un momento facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo, il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili. Non ho visto mai il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice