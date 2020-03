Giulia De Lellis e Damante di nuovo insieme?

Si erano conosciuti nello studio di Uomini&Donne, sotto l’occhio benevolo di Maria De Filippi.

Avevano fatto sognare pubblico affezionato della trasmissione e non solo. Poi si erano lasciati, lasciando a bocca asciutta tutti coloro che nella loro love story avevano scommesso un “e vissero sempre felici e contenti”.

LEGGI ANCHE >> — Giulia De Lellis dona solo 20 euro? Fioccano le critiche dei follower, poi si scopre che…

Dopo il distacco e i nuovi fidanzati… ecco invece che la coppia Giulia De Lellis / Andrea Damante potrebbe essere tornata alla ribalta, con i due di nuovo insieme, pronti a far nuovamente sognare il pubblico della Maria nazionale.

Ma andiamo con ordine. I due si erano conosciuti negli studi di Uomini&Donne, da lì la scintilla, la passione e l’amore. Poi, a seguito di un tradimento di lui, lei lo aveva lasciato.

Un periodo di stop, un tentativo di ricucire il rapporto poi nulla, il silenzio.

Fino a pochi giorni fa.

Se infatti già da qualche giorno correva la voce che Giulia De Lellis e Andrea Damante fossero furtivamente tornati insieme, ora sembra arrivare la conferma. Ovviamente, via social.Sia Giulia che Andrea, da poco lasciatisi con gli ex precedenti – rispettivamente Andrea Iannone e Belen Rodriguez – hanno pubblicato stories… negli stessi luoghi.

Lui appare seduto su un divano, lei che fa ginnastica, ma il luogo sembra essere lo stesso: stessa tenda, stesse luci…

Gioco di ombre e luci? Stessa tenda? Stesso casa? Stessa spiaggia stesso mare per poterti rivedere per tornare, per restare

insieme a te. È come l’anno scorsooooooo sul mare col pattino vedremo l’ombrelloni lontano lontano nessuno ci vedrà vedrà pic.twitter.com/BxrDnNx9W2

— {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) March 29, 2020