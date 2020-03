GDL smentisce di aver donato solo 20 euro per gli ospedali italiani e impartisce anche una piccola lezione ai suoi haters

In questi giorni molti vip stanno contribuendo alle varie sottoscrizioni a favore degli ospedali italiani: ad aprire le danze è stata la coppia dei Ferragnez, che ha lanciato una raccolta fondi per il San Raffaele di Milano, contribuendo con la cifra di 100.000 euro ed invitando tutti a donare quello che possono o a condividere.

Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno partecipato alla sottoscrizione dei Ferragnez, da Bobo Vieri a Laura Chiatti, da Tomaso Trussardi a vari calciatori, fino a Benjamin Mascolo e Paola Turani.

Giulia De Lellis 20 euro di donazione per l’ospedale?

A quanto pare Giulia De Lellis avrebbe partecipato alla sottoscrizione di Chiara e Federico donando 20 euro: una cifra decisamente bassa per le sue possibilità economiche, che le ha attirato le critiche di moltissimi follower. Ma Giulia ha veramente donato così poco? Lei ha provveduto a smentire le chiacchiere con un video.

In questo video la De Lellis dice senza mezzi termini di non aver donato 20 euro ma di aver fatto varie donazioni a vari ospedali in tutta Italia, sottolineando però che non va disprezzato chi dona venti euro e che anzi se lo facessero tutti i problemi sarebbero molti di meno.

Giulia De Lellis, qual è la verità?

Su Gofoundme è in effetti apparsa una donazione a nome “giulia de lellis”, con la cifra di 20 euro: ma in effetti potrebbe essere chiunque ad essersi firmato con il nome dell’influencer, magari proprio per fare uno scherzo. Lo screen che circola in queste ore recita proprio: “almeno 50 euro potevi metterli!”

Sembrerebbe dunque più uno scherzo che altro.

C’è da dire che in queste ore tutti, vip e non, si stanno mobilitando per aiutare le terapie intensive degli ospedali italiani, drammaticamente sotto stress per gli effetti di questo terribile virus. Con lo slogan consueto “insieme ce la faremo”.