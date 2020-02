Giovanni De Benedetti è stato eliminato, Stella Manente rischia di vincere il reality: ma fra i due, nella vita reale, c'è qualcosa di più?

Sono fra i personaggi più in vista de “La Pupa e il secchione e viceversa”: lei, Stella Manente, è una delle pupe più amate ed apprezzate dal pubblico, lui, Giovanni De Benedetti, è stato il primo secchione espulso nella storia del reality (insieme alla pupa Carlotta Cocino) ed è anche un secchione decisamente atipico.

Fra i due sembra esserci una bella intesa (ricordiamo anche il bacio appassionato che si sono scambiati all’inizio del programma), che continua anche che ora lui non è più nel programma. Stella è fra le papabili vincitrici del programma, che sta terminando insieme al “suo” secchione Andrea Santagati, ma al momento è una sorvegliata speciale anche sui social, dove il suo feeling con De Benedetti è innegabile.

LEGGI ANCHE: — Il video del momento piccante tra i due: come sono stati beccati i due concorrenti de La Pupa e il secchione

Giovanni De Benedetti e Stella Manente stanno insieme?

Stella Manente, che è una influencer molto apprezzata, non lesina cuoricini sui post di De Benedetti, ma non solo. Quando lui ha pubblicato una parodia di nudo artistico, il commento di lei è stato: “Opera d’arte”.

Ed anche ora, quando il secchione De Benedetti ha pubblicato un post dai toni decisamente più culturali, non ha fatto mancare il suo appoggio con un cuore.

Il pubblico dei social inizia quindi a chiedersi se fra Stella e Giovanni ci sia qualcosa di più: per il momento gli unici indizi sono sui social, anche perchè De Benedetti non è più nel gioco e Stella sembra avere anche un buona intesa con il secchione Andrea.

Pupa e secchione e viceversa, si è giunti alla finale

Martedì 18 febbraio andrà in onda la finale di questa edizione de La Pupa e il secchione, condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani e che per la prima volta ha previsto anche la presenza di secchione donne e pupi uomini: le coppie arrivate in finale sono quelle formate da Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco, Dario Massa e Marina Evangelista, Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi, Alessandro Santagati e Stella Manente.