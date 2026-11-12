Il FAI apre oltre 250 luoghi in tutta Italia per la XV edizione delle Giornate FAI per le scuole, con visite guidate da Apprendisti Ciceroni e un ricco programma educativo dedicato alle Classi Amiche.

Giornate FAI per le scuole 2026: date e modalità di partecipazione

Dal 23 al 28 novembre 2026 torna la XV edizione delle Giornate FAI per le scuole, una settimana in cui il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apre oltre 250 luoghi in tutta Italia esclusivamente alle classi di ogni ordine e grado. Le visite sono curate dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati che accompagnano i loro coetanei alla scoperta del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio. L’iniziativa è riservata alle Classi Amiche FAI, iscritte al programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027.

Un progetto di educazione tra pari per vivere il patrimonio

Nato trent’anni fa, il progetto degli Apprendisti Ciceroni coinvolge ogni anno migliaia di ragazzi, trasformandoli in protagonisti della valorizzazione del patrimonio. Nel 2025 hanno partecipato 7.500 Apprendisti Ciceroni e 36.000 studenti, in un contesto di educazione tra pari che ribalta il tradizionale rapporto docente–discente e favorisce una fruizione diretta e attiva dei beni culturali. Palazzi storici, giardini, chiese, teatri, aree naturalistiche e persino edifici scolastici d’eccellenza aprono le porte solo alle scuole, offrendo spunti didattici che spaziano dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza.

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I luoghi simbolo dell’edizione 2026 in tutta Italia

Tra le aperture speciali figurano Palazzo Provaglio a Brescia e l’Istituto Vittorio Veneto a Latina, ma anche la Chiesa dei Francescani di Bolzano e il complesso di San Francesco a Potenza, legati alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del santo. Un focus è dedicato ai luoghi del Novecento, come il rifugio antiaereo di via Lambioi a Belluno e il Cimitero degli Indiani a Forlì. Non mancano dimore storiche come Villa Grock a Imperia e Palazzo Cerretani a Firenze, beni naturalistici quali la Faggeta Vetusta di Vieste e la pineta di Alba Adriatica, sedi istituzionali come il Palazzo della Questura di Messina, il Palazzo Comunale di Foligno e il Palazzo delle Finanze a Milano, oltre a importanti teatri tra Vasto, Macerata e Valenza.

Il programma nazionale “FAI per la Scuola” e le Classi Amiche

Le Giornate FAI per le scuole sono uno dei quattro pilastri del programma “FAI per la Scuola” 2026-2027, presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Accanto alle visite guidate ci sono il progetto Apprendisti Ciceroni, le visite didattiche nei 75 Beni del FAI e il concorso nazionale “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che invita gli studenti a progettare azioni di “pace attiva” nelle proprie comunità. L’Iscrizione Classe Amica FAI dà accesso a tutte queste opportunità e a una piattaforma e-learning dedicata alle professioni dei beni culturali, con video e contenuti esclusivi.

Collaborazioni istituzionali e partner dell’iniziativa

Per la realizzazione del programma “FAI per la Scuola”, che ha già coinvolto oltre 4 milioni di bambini e ragazzi, il FAI collabora con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa siglato nel 2023. La XV edizione delle Giornate FAI per le scuole gode del patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, delle Regioni e Province autonome italiane e del sostegno di partner come Regione Campania, Regione Lombardia, Fondazione CARICAL, AGN ENERGIA, Italo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutte le informazioni aggiornate sui luoghi aperti e sulle modalità di adesione sono disponibili sui siti dedicati FAI Scuola e Giornate FAI per le scuole.

Foto: Ufficio Stampa