Giorgia Meloni, Tommaso Zorzi lancia pesante frecciatina? I vip che hanno commentato e messo mi piace al video

Tommaso Zorzi e la frecciatina a Giorgia Meloni, molti vip gradiscono la battuta

Tra i vip che sui social non hanno preso bene la vittoria del centrodestra e del partito di Giorgia Meloni c’è sicuramente Tommaso Zorzi, che oggi è comparso su Instagram con un altro breve video, molto eloquente.

“Sapete chi altro è una donna, è una madre e una cristiana? Annamaria Franzoni” ha affermato Tommaso.

Quel “donna, mamma e cristiana” (che in passato è diventato persino un remix virale) sembra proprio un riferimento a Giorgia Meloni, anche se il paragone con Annamaria Franzoni, tristemente nota nella cronaca italiana per essere stata incolpata di aver ucciso il figlio Samuele, non è stato fatto esplicitamente.

Tra i vip che hanno lasciato il proprio like e qualche commento, ci sono Valeria Graci (che ha messo delle emoji che ridono), Debora Villa (anche per lei emoticon sorridenti), Michela Michelazzo che ha scritto “Io ti lancio tutta la mia stima con la catapulta”. Gianni Sperti ha lasciato un like, così come la Cremaschina (Laura Cremaschi, l’ex “Bonas” della trasmissione Avanti un altro) e, un po’ a sorpresa vista la giovane età, Falco Nathan Briatore.

Foto: Kikapress