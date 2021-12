Gigi D’Alessio commenta lo speciale di Alberto Angela su Napoli: il momento che non si aspettava di vedere

Speciale di Alberto Angela in arrivo, Gigi D'Alessio ha detto la sua riguardo alla puntata su Napoli...ecco le sue parole

Il 28 dicembre 2021 Alberto Angela tornerà a sorprendere i telespettatori con il programma Meraviglie, alla scoperta di luoghi incantati. Quattro puntate faranno compagnia al pubblico italiano che non vede l’ora di conoscere nuovi posti mai esplorati prima d’ora, tra unicità e bellezza.

Nell’attesa del primo appuntamento, commentiamo insieme Stanotte a Napoli, il programma di approfondimento che nella notte di Natale ha conquistato 4.154.000 persone e il 27% di share. Tra i fan anche Gigi D’Alessio non ha perso occasione di commentare la grandiosità dello giornalista.

Per Gigi D’Alessio, il cantante partenopeo, è stata una vera scoperta il programma di Alberto Angela che attraverso una puntata ha messo in risalto tutte le bellezza di Napoli. Così dopo aver seguito l’episodio natalizio, l’artista non si è tirato indietro ed ha lasciato un commento nel corso dell’iniziativa di beneficenza promossa dai titolari del Labelon per i bambini del Santobono-Pausillipon.

“E’ bello il messaggio che fa capire che questa città dovrebbe essere l’orgoglio dell’Italia – ha rivelato ai microfoni di NapoliToday – Non ne sapevo niente, stavo guardando la trasmissione e ho sentito la mia musica, la canzone “Malaterra” dedicata proprio a Napoli, accompagnare quelle immagini. Mi sono emozionato“.

Il ringraziamento del giornalista

Anche Alberto Angela ha voluto ringraziare i fan che lo hanno seguito nel corso della puntata. Così attraverso un post sui social ha affermato: “Se penso alla quantità e alla varietà di elementi culturali che Napoli racchiude in sé, mi rendo conto che è stato davvero difficile riuscire a raccontare in una sola puntata tanta bellezza“. Poi ha concluso:” Ho potuto farlo solo grazie al supporto di una squadra meravigliosa. Vorrei cogliere l’opportunità di questo post per ringraziare tutto il gruppo di lavoro della Rai e il regista Gabriele Cipollitti, che da anni mi supportano nella realizzazione delle trasmissioni, e condividere con voi alcuni scatti realizzati da me durante le riprese di Stanotte a Napoli”.

